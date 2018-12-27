一位扶贫干部的一天：为百姓办实事

在贵州省黔西南州苗族自治州的西南部，有一个被誉为“中国古茶树之乡”的县城，它就是普安县。“普天之下，芸芸众生，平安生息”这是普安县名字所表达的美好寓意，也体现了普安人民对美好生活的向往。来到普安县青山镇歹苏村，虽然路途曲折，但一下车，宛如进入世外桃源，没有了城市的喧嚣，一切是那么朴素宁静。

然而，这个宁静的村庄，多年来一直是黔西南州的深度贫困村。歹苏村总人口4014人，其中农业人口3938人。独特的喀斯特地貌、山路崎岖、交通不便导致与外界沟通少，产业单一，经济发展面临很多障碍。由于村民整体文化水平较低，加上大多数青年人都外出谋生，剩下的村民都以务农为主，收入仅中低水平。

为了实现2020年全面建成小康社会，实现第一个一百年的奋斗目标，贵州省省委省政府部署了自上而下的结对帮扶工作，积极推动国有企业参与到精准扶贫的工作中，加强政企合作，利用金融力量为脱贫之路添砖筑瓦。普安县成为了工行贵州省分行结对帮扶的挂点扶贫县。为扎实打好精准扶贫攻坚战，工行贵州省分行分派出了人力资源部高级经理易桂林担任普安县青山镇歹苏村的扶贫第一书记，挑起帮助村民脱贫的“担子”。承接了这一份重要任务，易桂林说：“离群众更近了，就更要为群众做实事，做出成绩，无论有多难开展，我都要想尽一切办法找‘贫’根，寻‘难’源，要真扶贫，带着感情了解这个村子，帮扶这些村民，让他们能真真切切的感受到党和国家在关心他们。”易桂林安排好工作行程，吃住都在村子里，以便更好的开展扶贫工作，争取早日实现脱贫。

深秋的歹苏村，清晨云雾缭绕，已有些许凉意。但驻村干部易桂林早早的就起了床，为新一天的扶贫工作做好准备，今天，他要与扶贫小组成员一起继续走访贫困户，巡查水库水量安全情况，了解长毛兔养殖等扶贫项目的进展情况……。

上午，易桂林先是去巡查村里的两个水库。“幸福水库与黄角箐水库提供着整个镇的居民用水和农田用水，加上水库的下面就是村寨和农田，需要每天都监测水库的容量，以防发生洪水，危害村民们的人身财产安全。”为了及时跟踪水库水量的数值，排除异常情况，易桂林每天都要徒步往返两个水库进行安全巡查，并用手机详细记录。

采集完水库的数据，易桂林来到了长毛兔的养殖基地。由于歹苏村的气候环境适于养殖长毛兔，在经过多方面的调研后，他联络老东家工行投入资金，用于农户建舍、培训、建兔笼、购买兔种。易桂林仔细询问养殖员长毛兔的成长状况，并帮忙联络专家咨询养殖中遇到的问题。“长毛兔养殖是一个短、平、快的产业，投资小、见效快，养殖得好的话一年半内就可以收回成本。所以工行接下来将考虑贷款给有意愿的贫困户，作为他们的养殖启动资金。”

午饭后，易桂林与村干部一起去农户家走访。来到村民家，拖出板凳，易桂林就与村民们拉起了家常。生活上、环境上的问题，易桂林都一一给村民做了详细的解答。

走访完村民，易桂林来到工行扶贫产业何首乌项目的示范基地。近年来越来越多的消费者开始注重养身，中药材市场升值空间变大，因此在工行490万贷款资金的推动下，中药材种植也成为了歹苏村的特色产业。“何首乌的种植从土地租用、幼苗种植、日常管理、收获成品等环节都需要劳动力，村民们可以到这来打工，增加他们的收入来源。等学习到种植方法，日后他们也可以自己种植，自己当老板。”

一天的走访行程后，易桂林与村干部们一起开日常总结会，详细讨论村里扶贫项目的进展情况，讨论脱贫项目下一步的计划。

夜幕渐渐落下，易桂林踏上了回家的路。他说：“这就是我们很平常的一天。为百姓办实事，为村民创造好的条件，使他们早日脱贫，这就是我们驻村干部的责任。”对于歹苏村的未来，易桂林很有信心。

像易桂林这样的扶贫干部，在工行还有很多。除了派出人力，工行还充分发挥了信贷、财务、信息等行业优势，不仅因地制宜地支持了贫困地区的产业扶贫项目，工行数据中心（上海）还投入10万元为歹苏村捐助了垃圾处理设备，贵州省分行也出资了3.6万元帮助歹苏小学兴建了图书室，出资9000元帮助歹苏村配备了党员活动室的办公设备，不断改善歹苏村的基础设施条件。工行将继续用金融力量助力精准扶贫，加强政银对接，助推当地经济的发展，履行国有大行的责任与义务，让村民们过上幸福的生活。

扶贫，工行一直在路上！

(责编：朱江、曹昆)