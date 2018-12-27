加强北京地区金融知识宣传和线索举报工作 小程序“金管卫士”正式上线

为进一步推动防控金融风险与群防群治有效结合，切实提升首都社会金融安全意识，调动群众发现举报涉嫌非法金融活动线索的积极性，蚂蚁金服和北京地方金融监督管理局联手打造并上线了金融知识宣教与线索举报平台——“金管卫士”。

“金管卫士”通过视频、漫画、图文等多种形式，深入浅出地普及金融知识，介绍非法集资、传销和金融诈骗等非法金融活动惯用套路，提升社会公众的金融风险防范意识。

社会公众通过“金管卫士”的举报线索登记页面，填写相关举报信息并上传相关证据材料，即可举报非法金融活动，并可查询相关举报反馈结果。

“金管卫士”具体操作步骤如下：

一、登录方式

方式1：使用支付宝扫描下方二维码进入小程序。

方式2：打开支付宝，首页搜索“金管卫士”进入小程序。

二、如何查看宣教内容

第1步：打开“金管卫士”小程序，点击下方的“宣传教育”，可接受安全知识及教育。

第2步：点击页面上方的“宣传视频”，“安全漫画”，“安全知识”，“工作动态”，可切换学习不同的内容。

三、如何举报

第1步：打开“金管卫士”小程序，点击“举报登记”填写相关信息，其中“*”为必填项。如举报者为投资人，点击“编辑详情”进行信息补充，填写完成后点击“立即举报”。

第2步：根据实际情况选择“是否实名举报”，如果选择“继续默默举报”，则举报提交完成。如选择“前往实名认证”，请如实填写举报人信息，确保姓名，证件号码，身份证照片为同一人。点击“提交认证并举报”，举报登记完成。

第三步：查看反馈。点击页面右下角的“查看反馈”，即可查看。

（注：此文属于人民网登载的广告信息，文章内容不代表本网观点，仅供参考。）

(责编：朱江、曹昆)