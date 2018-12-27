坚守风险底线加强合规建设 邮储银行筑牢转型发展屏障

2018年是改革开放40周年。40年来，中国银行业稳健前行，脱胎换骨，在变革与创新中跨越成为全球最大的银行体系。与此同时，银行业正在由高速增长向高质量发展转变，防范化解金融风险，事关国家安全、发展全局、人民财产安全，是实现高质量发展必须跨越的重大关口。

党的十九大报告提出要坚决打好防范化解重大风险攻坚战，健全金融监管体系，守住不发生系统性金融风险的底线。2018年全国银行业监督管理工作会议指出，要打好防控金融风险攻坚战，全面推进银行业改革开放，为全面建成小康社会提供更加有力的金融支持。

中国邮政储蓄银行认真贯彻落实党中央、国务院决策部署和监管部门工作要求，坚持审慎稳健的风险偏好，持续建立健全全面风险管理体系，不断丰富风险管理方法和工具，在风险管理方面探索出一条符合自身发展的有效路径。

严守风险底线 保持良好资产质量

“置身风云激荡的改革时代，底线思维是武装头脑的必需品。商业银行经营风险不是百米冲刺，而是马拉松赛跑，要实现强行梦，我们的风控‘必修课’必须上好。”邮储银行福建分行有关负责人表示。

近年来，邮储银行福建分行积极部署推进“三个三”全面风险管控机制：“三查制度”强化信贷管理，“三道防线”加强条线联动，“三级机构”落实风控责任。“三个三”风险管控机制不仅勾画出了邮储银行福建省分行“横向到边，纵向到底，上下贯通，条块结合，系统联动”的风控体系，而且成为新时期邮储银行防控金融风险、深化金融改革的一个缩影和成功范例。

支行风险经理派驻工作是该行风控“必修课”的一项重要内容，改变了原来支行风险管理难以落地的状况，风险经理成为支行风险管理阵地的“前哨”和经营发展的“压舱石”。

“作为支行长，以前不仅要忙于拓展业务而且要甄别把控风险，自从风险经理派驻到我支行，干部员工多了一个把关人，贷款不良率下降了，业绩也提升了，风险经理助推支行稳健发展的成效愈发明显。”邮储银行福建晋安区支行行长郑贵民介绍风险经理派驻以来给支行带来的变化时说道。

风险管理能力是衡量商业银行经营管理的重要标准，也是提高运行效率、有效服务实体经济的基础。近年来，根据形势变化和管理需要，邮储银行不断探索加强风险防控工作的有力抓手，始终秉承审慎的风险管理理念，严守风险底线，从解决体制性、机制性和基础性的问题入手，建立健全风险管理的长效机制，对各项业务持续健康发展发挥了重要作用。

邮储银行一直倡导审慎稳健的风险管理文化，自上而下确立了“风险管理人人有责、风险管理创造价值”的理念，不断提高全行人员的风险责任意识，强化合规经营、风险为本的理念。同时，邮储银行始终遵循审慎的风险偏好，并且建立了分层次的风险偏好制度和传导机制，制定有针对性的风险管理政策。此外，邮储银行建立了健全的风险管理组织架构，提高风险管理的集约性和控制力，并不断加强风险管理部门与各业务部门的工作衔接，为风险管理提供组织保障。

值得一提的是，2018年邮储银行出台了《中国邮政储蓄银行打好防范化解重大风险攻坚战三年规划》，确定了“转变发展理念，主动适应深化供给侧结构性改革要求”、“加强重点领域风险管控，防范重大风险”、“深化体制机制改革，全面提升风险防控能力”等三方面18条重点任务，制定了强化人才保障、IT及数据支撑、风险合规文化建设等保障支撑措施，进一步提升风险管理能力，有效防范化解重大风险。

受益于对风险管理的高度重视，邮储银行在业务快速发展的同时，始终保持了优异的资产质量。截至2018年三季度末，邮储银行不良贷款率为0.88%，拨备覆盖率为310.88%，资产质量显著优于行业平均水平，风险管理能力持续提升。

加强内控合规建设 提升风险管理约束力

“每次来办业务，你都拿着印鉴比对半天，我这老客户还能造假？麻不麻烦呀？”“你就按这个账号把钱转过去，管我认不认识这个人？”邮储银行江西宜春市分行柜员刘韵璇在办理业务时常会遇到对工作不理解的客户，每次她都耐心解释，坚持将规章制度用心执行。

简单的事情重复做，重复的事情用心做，用心筑牢安全堡垒。以管窥豹，普通员工的态度如此认真，与邮储银行江西省分行积极营造浓郁的合规文化氛围分不开。该分行相关负责人说：“案防合规贯穿于银行各个流程、各个环节，它与每一位员工息息相关，每一名员工都有责任去做好合规。”

“业务发展，合规先行。”商业银行本质上是经营风险的金融机构，其基本要求是确保资金的安全性、流动性和盈利性，其经营离不开对风险的管理，其发展离不开合规的前提。

邮储银行认真贯彻落实监管部门关于金融风险防控工作的政策要求，加强信用风险、市场风险、操作风险和流动性风险管理，持续深入开展“合规大讨论”“合规大行动”“合规回头看”以及“内控达标”“内控优化”“内控提升”等合规内控建设系列活动。

通过构建机构风险评价等考核机制，邮储银行推动各分支机构了解并提升自身风险管理水平，深化风险评价等机制在全行经营管理、特别是绩效考核和责任追究中的应用，提升风险管理的约束力。另外，邮储银行针对各类具体风险设定有针对性的风险管理制度和管理流程，明确了风险识别、计量、监测和控制环节的具体内容和管理要求，并且持续推进风险管理的制度化、标准化和规范化建设，实现风险管理与业务管理相互融合、有机统一。

值得一提的是，邮储银行拥有一支专业、高效的风险管理队伍，主要风险管理人员在理论和实践上均具有较高的专业素养。同时，邮储银行不断升级风险管理信息系统，已经将风险管理信息系统项目群建设纳入全行信息系统总体规划，不断健全完善风险管理信息系统，增强风险管理技术的支撑力度。

践行风控主体责任 助推高质量发展

事前没发通知、没打招呼，日前，邮储银行某支行突然“空降”一队人马进行现场检查。这队人马就是邮储银行江西省分行派出的检查队伍。原来，就在前一日，分行在合规管理系统中发现一笔员工代办业务交易预警，随即快速处置，对该笔预警进行“空降”核查。通过预警线索及时开展检查，有效防控了风险。

银行经营与风险相伴，任何疏忽都可能导致难以挽回的损失。因此，在制度执行上来不得半点侥幸，在制度制定上更不能有半点草率。邮储银行江西省分行通过每年定期开展制度梳理、评估、规划，深入查找案防管理机制存在的漏洞和不足，及时制定、完善内控制度，确保覆盖所有风险点，真正做到经营管理有章可循，扎紧合规经营的制度笼子。

这是邮储银行高度重视合规发展的一个缩影。特别是今年以来，按照银保监会《关于进一步深化整治银行业市场乱象的通知》的要求，邮储银行不折不扣落实监管部署，紧紧围绕坚守战略、严控风险、提质增效的工作重心，制定实施方案，细化工作措施，自觉践行风险防控主体责任，推动实现高质量发展。

邮储银行总行成立了领导小组，并成立了由行领导牵头的九个工作小组，全面加强整治工作组织领导。邮储银行总行党委将整治工作作为全行重大任务，专题学习传达整治精神，研究工作方案，评估阶段性工作和年度工作情况，听取自查整改情况的汇报，部署安排重点任务，积极推动乱象整治工作，切实发挥把方向、谋大局、定政策、促改革的领导核心作用。各分支机构和部门实施“一把手”负责制，将八大类、22个问题作为常态化重点与经营管理工作同研究、同部署、同落实，层层压实风险防控主体责任，系统提升合规经营水平。

坚持问题导向是邮储银行整治工作的出发点和落脚点。该行紧密结合业务结构和管理模式特点，聚焦经营管理的薄弱环节，将严要求贯穿经营管理全过程，对违法违规问题形成有效震慑。另外，邮储银行还通过补齐风控短板、完善纠错纠偏机制、聚焦基层薄弱环节、强化创新业务管理等举措，将落实监管精神常态化、长效化。

邮储银行一方面对标监管标准开展制度评估清理，积极修订重点规章制度，健全员工违规问责制度体系，优化合规检查，健全整改协调机制，切实提升内部控制有效性；另一方面，聚焦基层薄弱环节，全面实施网点营业主管派驻，大力强化集中授权控制和稽核监督，优化支行风险管理模式，夯实内控管理基础。此外，邮储银行还着重强化了创新业务管理，完善非信贷业务审查审批机制，以落实资管新规为抓手，加快推进理财业务转型，切实严控交叉金融风险。

作为国有大型零售商业银行，邮储银行将持续推进改革，切实提升风险管理能力，严守不发生系统性风险底线，助力打好防范化解重大风险攻坚战，以自身高质量发展助力经济高质量发展。

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(责编：朱江、曹昆)