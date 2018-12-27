邮储银行多措并举助力建设美丽中国

坐落在厦门海沧区的某新能源材料公司，正计划扩大其新能源材料生产基地。“邮储银行今年为我们授信上亿元，让我们可以持续致力于利国利民、福荫子孙的绿色事业。”该公司负责人表示。

“绿水青山就是金山银山。”改革开放40年来，中国经济已经由牺牲资源环境的高速发展，向高质量发展转变。绿色发展是统筹推进“五位一体”总体布局、加快推动经济结构调整升级、促进经济社会可持续发展的有效途径。

党的十八大将生态文明建设纳入建设中国特色社会主义“五位一体”的总体布局，明确提出大力推进生态文明建设，努力建设美丽中国。党的十九大报告指出，“加快生态文明体制改革，建设美丽中国”，“构建市场导向的绿色技术创新体系，发展绿色金融”。党的十九大报告已经为未来中国推进生态文明建设和绿色发展指明了路线图，商业银行加快发展绿色金融，支持绿色经济发展，助力打好污染防治攻坚战，责无旁贷、大有可为。

多年来，中国邮政储蓄银行认真贯彻落实党中央、国务院绿色发展战略和监管要求，坚持绿色发展理念，制定绿色信贷战略与发展目标，不断完善绿色金融服务和管理体系，全力推动绿色发展，取得了积极成效。

以绿色信贷撬动绿色发展

截至9月末，小水电贷款余额5.3亿元，核能发电贷款余额17亿元，地铁贷款余额8.4亿元，抽水蓄能贷款余额1亿元，绿色金融项目贷款34.11亿元……邮储银行福建省分行这一组组数字不仅刷新了该行的绿色金融业绩，而且也勾画出一家“绿色银行”的成长之路。

经济新旧动力的全面转换需要金融业配套服务升级换代。在此方面，邮储银行福建省分行基于十年来的普惠金融先发优势，找准了绿色金融的切入点，产品服务全面绿色化，形成了特色化、差异化绿色金融体系。

类似的绿色项目邮储银行还有很多。近年来，邮储银行大力发展绿色金融，优化信贷结构，重点支持商业模式成熟、市场空间较大、发展前景较好的绿色交通运输项目、可再生能源及清洁能源项目、工业节能节水环保项目、垃圾处理及污染防治项目和节能环保、新能源、新能源汽车等战略性新兴产业，并不断完善绩效考核，加大资源配置力度，优先保障绿色业务发展。

截至2018年9月末，邮储银行绿色信贷余额（银保监会统计口径）达2028.72亿元，含专项融资绿色信贷合计达3807.32亿元，占比高于银行业平均水平，“两高一剩”行业贷款占比处于行业较低水平。

邮储银行在加大绿色信贷投放力度的同时，还积极推进绿色金融产品与服务创新。一是创新绿色金融产品体系，如创新开办光伏扶贫贷款、“掌柜贷”、小水电贷款、林权抵押贷款、垃圾收费权质押贷款等兼具绿色与普惠效益的金融产品。二是结合地区禀赋，创新绿色金融服务模式，不断提升绿色金融综合服务能力。三是积极利用互联网、云计算、大数据风控等先进技术，推出并不断丰富完善“邮e贷”系列网络信贷产品，实现信贷业务的线上全流程办理。

例如，邮储银行广西区分行推出了“排污贷”，并为“排污贷”开辟了绿色处理通道，降低浮动利率，最高授信3000万元。于2017年为全区工业区首家开工建设的污水处理厂——南宁市明阳工业区污水处理厂授信2000万元，仅一年就可节水700余万吨。

此外，邮储银行在山西、安徽、河北等27个省（区、市）试点开办的光伏扶贫小额贷款，累计发放近万笔，笔均不到6万元，切实解决了农户缺少安装发电设备资金的难题，为优化能源结构、助力扶贫攻坚、建设美丽乡村作出了积极探索和有益贡献。

完善绿色信贷管理机制

邮储银行不断完善发展绿色信贷的组织管理机制，陆续推进设立了董事会社会责任委员会、成立全行范围的绿色银行建设领导小组、印发《绿色信贷发展规划》、积极对外承诺绿色贷款发展目标、专设绿色信贷专项额度等管理举措。

邮储银行还印发了《中国邮政储蓄银行绿色信贷分类标准管理办法》，根据客户环境与社会潜在风险和管理能力，实施分类差异化管理，优先支持环境友好型客户融资需求，严格开展高风险类客户和项目风险评估和审批分层管理，严禁受理存在重大环境与社会风险的客户和项目。

对一些环保风险高的行业，邮储银行制定实施风险限额方案：公司业务重点对钢铁、煤炭、火电、有色金属等10类行业设定限额管控目标；小企业贷款重点对8类敏感性行业设定限额管理目标，严控“两高一剩”领域的信贷增速及占比。

从2014年起，邮储银行逐年制定绿色信贷政策，加大对绿色、低碳、循环经济的支持力度。2018年，邮储银行制定了72个大中型客户和62个小微企业重点行业绿色授信政策，指引各级行精准营销和健康发展，优化信贷结构，引导集中资源重点向商业模式成熟、市场空间较大、发展前景较好的领域倾斜，包括绿色交通运输项目、可再生能源及清洁能源项目绿色农业开发、工业节能节水环保项目、垃圾处理及污染防治项目和节能环保、新能源、新能源汽车等战略性新兴产业。

值得一提的是，为深入贯彻党中央、国务院关于建设生态文明、打好污染防治攻坚战等重大决策部署，2018年9月，邮储银行出台了《中国邮政储蓄银行关于打好污染防治攻坚战和发展绿色金融的指导意见》，并配套印发了《中国邮政储蓄银行加强绿色银行建设三年规划》，分别提出了未来邮储银行发展绿色金融的九大重点任务和33条具体措施，积极建立并持续推进绿色银行管理体系、多维度发展体系、指标监控体系。

邮储银行将绿色信贷等绿色金融相关指标纳入绩效考核范围，逐步提高渠道结构、“三农”和小微金融服务等绿色金融相关指标权重，将绿色贷款纳入全行绩效考核评价指标体系中。

在加大正向激励作用的同时，邮储银行还开展公司授信和绿色信贷专项审计活动，督导加强环境和社会风险管理。2017年对上海、浙江、宁波、内蒙古、山东、广东、青海、江苏、吉林和深圳等11家分行开展了绿色信贷专项审计工作。

在总行的全面布局下，各分行也结合当地特色严格落实绿色金融实施规划。不少分支行把环境和社会风险纳入银行信贷全流程作业中，并且为符合绿色金融授信政策的企业开辟出了一条全流程绿色通道：上门服务、利率优惠、优先审批、优先放款，大幅提升了绿色企业的金融可得性和获得感。

扎实防范信贷环境风险

“我行已把环境和社会风险纳入银行信贷全流程作业中，摸清信贷客户产品的环境与社会影响是信贷员日常客户走访、企业调研的重要工作内容。”邮储银行厦门分行有关负责人说。

据了解，邮储银行厦门分行在2016年自主创建了“信用风险客户名单”系统，这份名单涵盖政府下发的环保行政处罚名单、重点排污企业名单、厦门餐饮业禁设区域清单。根据这份名单，分行第一时间筛选出环评不达标、社会履责不到位的企业，帮助一线从业人员把好环境风险准入关。得益于严格的审查审批流程，该分行保证了优良的信贷质量，未产生一笔因环保问题引起的不良贷款。

近年来，随着环境、气候和资源对宏观经济和微观企业生产经营的影响越来越广泛和深远，融资项目以及金融资产的风险防控变得日益紧迫。邮储银行主动加强环境和社会风险管理，已将防范风险管理与绿色金融战略有机结合：

健全环境和社会风险制度工具体系。邮储银行重点从操作流程、管理办法、产品制度等方面，完善环境和社会风险制度体系，优化公司授信、小微企业贷款“三查”资料清单，对钢铁、火电等行业及存在重大环境和社会风险的客户进行分类差异化管理。

实施环境和社会风险的全流程管理。邮储银行从客户营销、尽职调查、审查审批、签约放款、贷后管理等环节，实施绿色信贷的全流程风险管理。不断提升绿色信贷和“两高一剩”业务的审查审批技术，坚持“环保一票否决制”。

健全环境风险防范机制，开展信贷环境风险专项排查活动。2017年，邮储银行总分支行四级联动组织环境风险专项排查，对10万多存量客户开展全覆盖的环境问题风险排查，针对发现存在潜在环境风险的客户和项目，逐户分类制定风险处置措施，主动防范化解潜在环境风险。2018年组织信贷环境风险“回头看”专项排查，进一步扩大排查范围，重点对2017年排查存在潜在环境风险客户和项目、各地“散污乱”企业、安全生产失信联合惩戒黑名单、重点监控企业等敏感客户进行排查，有效防范风险。

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