商务部：中美经贸磋商正在有条不紊按计划如期推进

人民网北京12月27日电 商务部27日召开例行新闻发布会，发言人高峰在发布会上表示，中美经贸团队的磋商工作一直在有条不紊、按计划如期推进。

【记者】:我们注意到围绕中美经贸磋商，近期双方持续释放积极信号，请问双方磋商有何具体进展，在近期达成某项具体协议的可能性有多大？另外，在21日双方的磋商您能否透露更多细节？

【高峰】:我可以告诉你的是，即便现在美方处在圣诞假期，但中美经贸团队始终保持了密切沟通，磋商工作一直在有条不紊、按计划如期推进。

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