商务部：前11月我国服务进出口总额47413亿元 同比增11.5%

人民网北京12月27日 （王子侯）今日，商务部召开例行新闻发布会，商务部发言高峰在会上介绍2018年1-11月我国服务进出口的情况。1-11月，我国服务进出口保持稳定增长。前11个月，服务进出口总额47413.5亿元人民币，同比增长11.5%。其中，出口15802.9亿元，同比增长14.7%；进口31610.6亿元，增长10%。
高峰介绍，今年前11个月，我国服务进出口主要有以下几个特点：继续延续今年以来的较高增长态势。11月当月，服务进出口、出口和进口增速分别达到14.9%、18.6%和12.9%。服务进出口的较快增长，表明我国服务经济稳中向好，服务贸易内生动力持续增强。
服务出口占进出口总额的比重创新高。随着“中国服务”国家品牌影响力的逐步提升，我国服务出口能力明显增强。前11个月，服务出口增速快于进口增速4.7个百分点，服务出口占服务进出口总额的比重达到33.3%，比上年同期提升0.9个百分点。
知识密集型服务进出口实现均衡发展。1-11月，知识密集型服务出口7777.1亿元，增长26.2%；进口7357.1亿元，增长15.6%。其中，电信计算机和信息服务出口2755.9亿元，增长64.3%，进口1412.8亿元，增长20.9%；技术服务出口1020.4亿元，增长14.3%，进口751亿元，增长10%；个人文化娱乐服务出口69.1亿元，增长47.6%，进口195.3亿元，增长19.2%。
服务贸易转向高质量发展，与知识产权相关的高端服务进出口成为亮点。前11个月，知识产权使用费进出口2464.9亿元，增长20.9%。其中，出口332.7亿元，增长15.4%，进口2132.2亿元，增长21.9%；研发相关服务出口589.4亿元，增长13.6%，进口1357.2亿元，增长12.1%。与知识产权相关的服务进出口快速增长，表明我国对高端生产性服务需求持续增长，同时也表明我国科技创新能力正在逐步提升。
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