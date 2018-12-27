商务部：双节期间重点保障粮油肉菜禽蛋奶等主要生活必需品市场供应

人民网北京12月27日电 据商务部网站消息，12月25日，商务部下发通知，就做好2019年元旦春节期间市场供应和安全生产工作作出部署。

一是提高思想认识，强化责任担当。要求各地全面了解当前市场形势，充分认识做好两节期间市场保供和安全生产工作的重要性。进一步提高思想认识，加强组织领导，细化任务分工，压实主体责任。主动加强与有关部门的协调配合，紧密合作，密切协同，形成工作合力，采取有力措施，不断满足人民日益增长的美好生活需要。

二是采取有效措施，保障市场供应。切实提高应急保供能力，有效应对各类突发事件可能引发的生活必需品市场异常波动。拓宽货源渠道，加强产销衔接，重点保障粮油肉菜禽蛋奶等主要生活必需品市场供应。要严格落实非洲猪瘟疫情防控工作要求，主销区要主动加强与周边省份及其他主产区协调，加强产销衔接，增强猪肉供给，做好猪肉及其替代品市场供应。

三是主动促进消费，激发消费潜力。紧抓“两节”旺季有利时机，进一步激发居民消费潜力。把握岁末年初居民消费热点，结合本地风俗历史、旅游文化和产业特色，发挥全国“消费促进月”作用，开展“年货节”“美食节”以及商、旅、文、娱融合的一系列节日促销活动，增加特色农副产品、节庆商品、节日餐饮等商品和服务有效供给，营造良好消费氛围，释放居民消费潜力。

四是加强隐患排查，保障安全生产。针对节日期间商贸行业运行特点，研判可能出现的各种安全风险，做好安全风险防范和隐患排查治理，强化安全生产管理工作。配合有关部门做好商贸流通领域安全隐患排查，严防商贸展览、促销活动发生火灾、踩踏等群死群伤事故。

五是加强市场监测，及时报送信息。加强生活必需品市场监测，及时掌握市场供求和价格变化情况。自2019年1月1日起，启动猪肉市场监测日报制度；2月1日至10日，启动36个大中城市生活必需品市场监测日报制度。指导督促相关企业及时准确填报数据，做好市场分析和信息报送。如遇突发事件引发市场异常波动，要积极采取有效措施妥善应对处置，及时上报有关情况。

(责编：马昌、曹昆)