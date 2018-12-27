温暖服务，满意京城 工行这厢有礼了

在2019年元旦到来之际，海淀支行面向广大客户开展了多样化新年主题的特色活动。

服务更智能，体验更丰富

海淀索家坟支行开展“网点这厢有礼了”特色活动，节日期间，为来网点体验工行服务的客户发放积分卡，将客户在网点的部分自助设备业务体验和部分柜面服务体验进行积分，网点根据不同积分档为客户准备了不同的小礼物作为活动奖品，为客户送上一份新年的喜悦。也希望通过这次活动，邀请更多周边小区居民到店，将工行近年来高效便利的智能化自助化服务和网点员工有温度人性化的服务带给更多客户，让客户的服务体验更加丰富多彩。

元旦砸金蛋，金猪送福来

海淀交大东路支行开展“元旦砸金蛋，金猪送福来”特色活动，营造新年喜庆的气氛，给客户良好的服务体验，元旦当日到店办理专属业务的客户可参与砸金蛋活动，不仅可获得金色小猪摆件，还包含着各种活动优惠，如免费办理一年短信提醒业务、优惠价购买猪年金钞等，以满意的服务温暖客户。

(责编：白宇)