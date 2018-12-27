温暖服务，满意京城 工行这厢有礼了

在2019年元旦到来之际，海淀支行面向广大客户开展了多样化新年主题的特色活动。
服务更智能，体验更丰富
海淀索家坟支行开展“网点这厢有礼了”特色活动，节日期间，为来网点体验工行服务的客户发放积分卡，将客户在网点的部分自助设备业务体验和部分柜面服务体验进行积分，网点根据不同积分档为客户准备了不同的小礼物作为活动奖品，为客户送上一份新年的喜悦。也希望通过这次活动，邀请更多周边小区居民到店，将工行近年来高效便利的智能化自助化服务和网点员工有温度人性化的服务带给更多客户，让客户的服务体验更加丰富多彩。
元旦砸金蛋，金猪送福来
海淀交大东路支行开展“元旦砸金蛋，金猪送福来”特色活动，营造新年喜庆的气氛，给客户良好的服务体验，元旦当日到店办理专属业务的客户可参与砸金蛋活动，不仅可获得金色小猪摆件，还包含着各种活动优惠，如免费办理一年短信提醒业务、优惠价购买猪年金钞等，以满意的服务温暖客户。
央企人事观察：今年37家央企46位“一把手”履新 人民网北京12月20日电 12月13日国家电网和大唐集团同日换帅，寇伟任国家电网公司董事长、党组书记，陈飞虎任大唐集团有限公司董事长、党组书记。稍早的11月间，中国西电、华能集团、鞍钢集团等多家央企更换了掌门人。据人民网不完全统计，截至12…【详细】
1月1日起 这些与经济相关的新政新规开始实施 编者按：2018年进入倒计时，在即将到来的2019年，一批与经济相关的政策、法规将正式开始实施。例如《中华人民共和国个人所得税法》(2018版)、针对创投企业所得税的优惠政策、跨境电商新政等等……都有哪些具体内容？请随人民网财经频道一同来了…【详细】
中央政治局定调2019年经济工作 释放三大信号 中新社北京12月13日电 (记者 周锐)在外部环境发生明显变化，中国经济稳中有变，下行压力有所加大的情况下，中共中央政治局13日召开会议，分析研究2019年经济工作，传递出三大重要信号。 总结今年成就：有效应对了外部环境的深刻变化 …【详细】
统计局：11月经济运行稳中有进 投资增速继续回升 人民网北京12月14日电 国家统计局今日发布的多项宏观经济数据显示，11月我国经济运行处在合理区间，保持总体平稳、稳中有进发展态势，全年经济社会发展主要目标任务有望较好完成。 国家统计局表示，当前国内外环境依然错综复杂，经济运行稳中有变…【详细】