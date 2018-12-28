全国规模以上工业企业利润同比增长11.8%

本报北京12月27日电 （记者陆娅楠）国家统计局27日发布的工业企业财务数据显示：1—11月份，全国规模以上工业企业利润总额增长11.8%，规模以上工业企业主营业务收入利润率为6.48%，同比提高0.16个百分点。

据介绍，新增利润主要来源于石油开采等行业。1—11月份，在规模以上工业企业中，石油和天然气开采业增长3.3倍，钢铁行业增长50.2%，建材行业增长44.2%，化工行业增长19.1%，专用设备制造业增长21%。5个行业合计对规模以上工业企业利润增长的贡献率为76.6%。

《 人民日报 》（ 2018年12月28日 01 版）

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