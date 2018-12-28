保利在市场大潮中转型壮大（中国品牌 中国故事）

中国经典名著《红楼梦》有了英文歌剧并由外国人表演，在世界各地广受欢迎，这是保利文化“用世界语言讲述中国故事”的新尝试。

作为唯一一家以文化艺术经营为主业的央企，中国保利集团的文化产业在业界和消费者心目中代表着品质和品位：每年举行的“保利春/秋拍”引领艺术收藏潮流，常演常新的保利剧院汇聚中外文艺精品，保利影视制作和院线佳作不断……

以“文”著称的保利，最开始却是以“武”起家。保利前身——保利科技公司，是为了提高军队装备现代化水平而成立的。1999年3月“军企”分开，保利军贸业务比重大幅下降。保利逐步确立了“树立一个保利品牌，做大做强贸易和房地产两个主业，培育文化产业”的思路，强化内部整合，义无反顾踏上转型之路。

30多年来，保利的经营范围已拓展到国际贸易、文化艺术、房地产、轻工、金融服务等领域，跻身世界五百强。今天的保利，97%以上的业务贴近民生，主业基本都处于充分竞争的行业。“竞争已成了习惯，市场如战场，我们一听竞争的‘枪响’就兴奋。”中国保利集团党委书记、董事长徐念沙说。

作为国资委管理的大型中央企业，党的十八大以来，保利集团改革发展取得新突破，经营业绩创历史新高，实现了“五年再造一个新保利”：2012年到2017年，集团营业收入从988.8亿元增至2500亿元；利润总额从187.7亿元增至300亿元；资产总额从3785.6亿元增至8900亿元，利润总额和净利润位居央企前列。

“传承红色基因，坚决听党指挥”，徐念沙说，这是保利发展的根基和前提，也是继续发展的重要法宝。保利在央企改革重组中听指挥、担责任、做先锋：坚决服从国家去产能工作大局，将煤炭板块的保利能源公司划转至中煤集团；2016年重组中航集团地产业务；2017年9月整合中国轻工集团、中国工艺集团两家央企……

“保国利民、产业兴邦”，新时代再启新长征。保利集团的业务如今遍布国内100多个城市、全球100多个国家和地区。在十九大精神的鼓舞下，保利人不忘初心、牢记使命，朝着打造具有全球竞争力的世界一流企业，蹄疾步稳、坚定前行。

（相关报道见第九版）

《 人民日报 》（ 2018年12月28日 01 版）

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