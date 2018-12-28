陕西 内陆变身开放前沿

12月19日晨，一声笛唱，自哈萨克斯坦返回的中欧班列“长安号”，缓缓滑入陕西西安国际港务区。望着万里归来的粮食班列，“爱菊粮油”职工余松凯兴奋又期待。
在哈萨克斯坦北哈州，爱菊集团携手20余位农场主，深耕150万亩“订单农业”。农产品加工园内，优质小麦、油菜籽等原料，来自俄罗斯、乌兹别克斯坦等周边地区。“过去，从俄罗斯进粮油要先坐火车到符拉迪沃斯托克，再乘船到连云港，绕一大圈才到西安。一趟要两个月。”余松凯说，“有了‘长安号’，粮油从装车到抵港只用7天。”从“月”到“日”，丝路上的时光刻度，被“长安号”重新定义。
“‘一带一路’建设，让不沿海、不靠边的三秦大地，再次站在对外开放前沿。”陕西省发改委相关负责人感慨。
今年6月13日，沃尔沃整车进口专列抵西安。这背后，是3个月不舍昼夜的“追赶超越”——与沃尔沃对接当天便迅即行动，7天取得口岸检测线资质，15天建成汽车整车进口口岸，项目从启动到专列抵达，仅用80天。
服务一流，机制更须争先。“长安号”港埠内，集装箱入铁路口岸，信息比对、货权交接仅需20秒；海关、检验检疫、铁路公司等部门无缝衔接；推出“舱单归并”模式，同类商品整合报关，降低企业95%通关费用。
俄罗斯木材、格鲁吉亚红酒、哈萨克斯坦蜂蜜、乌兹别克斯坦绿豆，甘肃、宁夏、山东等15省份的机电装备、衣帽服饰集聚西安，转运全国。省发改委负责人介绍，“长安号”今年以来共开通11条线路，开行超过1200列，是去年的6.1倍；运送货物113万吨，是去年的5倍；货值16.3亿美元，是去年的8.6倍。
货运量、开行量节节攀升，提升重载率成为新目标。“我们创新推出‘对接市场，一企一线’运营模式。”港务区管委会主任孙艺民介绍，在政府主导下，引入招商局、大陆桥、陆港集团3家强有力的市场主体，由其挖掘市场、承包线路、保障货源。2018年“长安号”来去无空箱，重载率达99.9%。货运量、重载率、实际开行量三项指标，均居全国前列。
亮眼成绩的背后，是日益开放的陕西。今年前11个月，陕西省进出口总值3215.5亿元，同比增长31.3%。其中，进出口、出口、进口增速，分别列同期全国第二位、第三位、第四位，陕西陆空内外联动、东西双向互济、集散辐射全国的门户和枢纽作用正强势凸显。
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