玉环在哪里？孤悬东海，海天苍茫。

然而，你知道这个海岛上的居民如今是怎么生活的吗？鸡山乡86岁的叶冬香老人安坐家中，就能享受优质的医疗服务；干江镇梅岭村妇女陈菊芬只需在村头“农家书屋”里点下鼠标，就能借阅台州图书馆里的藏书；在楚门镇楚州文化城，农民林高城可以参加越剧、烘焙、园艺、象棋等免费活动……

这一切，是城乡统筹带来的好处。

行走浙江你会发现，无论是省会杭州还是偏远的丽水山乡，基本上做到了“发展同步，服务同质，管理同化”。在这里，城乡实现了“无缝对接”。

只有消除差距，城乡才能并肩前行

长期以来，“二元结构”如同一道高墙横亘在城乡之间，经济发达的浙江也不例外。

“水浑浑路黄黄，进出全靠雨鞋蹚……”聊起村庄的环境，衢州市衢江区双桥乡希望新村的杜学集老人眉头紧锁。杜学集着急，坐在他对面的客人同样着急。

这位客人就是刚调任浙江两个多月的习近平同志。时间：2002年12月。

经过连续几个月的调研，习近平同志作出了如下判断：改革开放以来，浙江工业化、市场化、城镇化迅猛发展，但农村群众的生活质量并没有相应提高，城乡差距扩大的趋势没有根本扭转……

如何消除城乡差距？浙江的指针是：群众关心什么就做什么。

2003年6月5日，“千村示范、万村整治”工程在全省拉开序幕。习近平同志亲自部署：从全省选择1万个左右的行政村进行全面整治，把其中1000个左右的中心村建成全面小康示范村。

村道硬化、垃圾收集、卫生改厕、河沟清淤、村庄绿化……在省委和省政府直接推动下，一项项工作在全省有条不紊开展起来，从源头上推进农村环境综合整治。

杭州市淳安县下姜村，那时是典型的贫困村。2003年4月24日上午，习近平同志从淳安县城颠簸了60多公里的“搓板路”，又坐半小时轮渡，来到了村里，帮助群众筹划下一步的发展思路。听说村民缺柴砍秃了山岭，便指导村民建沼气。

沼气建成后，他再次来到下姜村，兴致勃勃地听村民姜祖海谈沼气使用情况。听完幽默地说：“要论建沼气，我也算得上是半个专家。20多年前我在陕北农村当支部书记时，建起了陕西第一个沼气村……”

10多年后的今天，记者走进姜祖海家。姜祖海家的沼气还用着呢。“厕所、猪圈、鸡舍里的脏水都流进了密封的沼气池子里。”姜祖海介绍，“不但家里干净了，村里环境也好起来了。不少人家开了农家乐，富起来了。”

要想农村基础设施大变样，发展经济是关键。可此时的浙江，经济发展很不平衡。如何让欠发达地区同步奔小康？习近平同志在他制订的“八八战略”中创造性地提出“山海协作”——以项目合作为中心，通过发达地区产业向欠发达地区合理转移、欠发达地区富余劳动力向发达地区有序流动，激发欠发达地区经济的活力。丽水、衢州等山区市迎头赶了上来，有了更多财力改善民生。

自2006年始，浙江大幅减少“三公”经费，确保将新增财力的2/3以上用于改善民生，推动教育、医疗、社保、养老等社会保障体系和公共服务不断健全。如今浙江已率先建立覆盖城乡的最低生活保障制度、被征地农民基本生活保障制度，城乡居民基础养老金最低标准提高至每人每月155元。

一张蓝图绘到底，笃实推进久久为功

按照习近平同志绘就的“城乡协调发展”蓝图，浙江历届党委和政府笃实推进。

2008年开始，“千万工程”从前期示范引领阶段进入整体推进阶段。时任省委书记赵洪祝指出：“再接再厉，再用一个5年，将全省3万多个行政村全部整治一遍。”省委和省政府提出的目标是：村容村貌最洁净、人居环境最优美、基础设施最配套、公共服务最完备。

改善农民生活，住房是关键。山高沟深的丽水龙泉市，农民通过异地搬迁住上了新房，户均节约成本5万元；常山县新昌乡黄塘村抓住机遇发展乡村休闲旅游，建起木屋民宿，昔日贫困山村变成国家3A旅游景区；海岛县岱山县，全县74个社区村实现“全域精品化、沿线景观化、村庄景点化、庭院小品化”。

“习近平同志‘加快推进城乡一体化’的筹划，是我们工作的指南。把城乡统筹贯穿工作的始终，我们责无旁贷。”继赵洪祝之后接任浙江省委书记的夏宝龙同志，持续推进治污水、防洪水、排涝水、保供水、抓节水“五水共治”工程，浙江农村更美了。

走进杭州市桐庐县环溪村，所有溪沟清水淙淙，路面干干净净。“过去村里有句顺口溜，‘污水靠蒸发，垃圾靠风刮，室内现代化，室外脏乱差，溪沟就是垃圾污水的家。’”村委会主任周忠莲说，“现在顺口溜有了新版本：‘污水有了家，垃圾有人拉，室内现代化，室外四季开鲜花，溪沟清澈见底有鱼虾。’”

环溪村是浙江农村环境改变的缩影。截至2015年底，浙江成为全国第一个实现建制镇污水处理设施全覆盖的省份。至2017年末，浙江已全域消灭劣五类水体，全省97%以上的村实现生活垃圾集中收集处理，无害化处理率99%，农户实现无害化卫生改厕达80%以上。

新时期，推进城乡协调又被赋予新内容。现任浙江省委书记车俊表示：推进城乡一体化，要进一步聚焦农民办事难等问题，推动农民办事更便捷、生活更美好。浙江全面推进办事“一窗受理”向县、乡、村延伸、下移，让农民办事像城里人一样便捷。

众人拾柴火焰高，调动社会各界齐发力

推进城乡协调发展，浙江历届党委和政府注重调动社会各界的力量。

走进安吉县，蜿蜒在青山绿水间的农村公路将山水美景串成了画，也给乡村带来了人气与财气，仅天荒坪镇余村年接待游客就近40万。自2003年“乡村康庄工程”启动以来，浙江省交通部门累计投入资金超过2000亿元，新改建农村公路9万公里，农村公路发展水平居全国前列。

大陈岛，由于位置特殊，通电、通信一直滞后。为让大陈岛居民同步享受现代文明，国家电网浙江电力公司投资1.1亿元建设20多公里的海底电缆，让岛上住户用上了“大网电”。电力公司还打造“海上移动营业厅”，岛上1500名用户“一户一档”，定期上门服务。

依托美丽乡村建设，浙江扎实推进多轮农网改造升级工程，先后启动新农村电气化建设、农村电力体制改革、农用电力线路改造接收等工作，农村供电可靠率达99.931%，用电水平达到城市水平。

这几天，一辆银行的流动服务车开进了临海市林坝塘村路口，吸引了不少村民围观。让村民意外的是，授信贷款利率比市场利率低不少。

为助力城乡统筹，中国农业银行浙江分行全面加大“简手续、低门槛”的小额贷款推广力度。近3年来，分行新增小微客户的数量，占全行新增法人贷款客户数的90%以上，总量和增量在全国分行均居第一。

前不久，湖州市吴兴区织里镇大河村“村淘”负责人陈美华忙“疯”了：“今年‘双12’，村里800多家电商销售额将近1个亿！”截至2017年，浙江共有淘宝村779个，活跃的涉农网店近2万家，继续领跑全国。通过“电子商务进万村”工程，浙江用电商代购的方式，让农村享有与城市相同的消费环境。

至2018年，浙江2.7万多个村实现村庄整治全覆盖。“一根水管通城乡，一路公交跑城乡，一条网路连城乡。”如今，即使偏远的乡村，浙江也实现了“三头”——公交通到村头，电商开到门头，硬化路修到地头。

“鼓口袋”也“富脑袋”，“送文化”更“种文化”

最近几天，舟山市定海区金山村村民蒋对缀匆匆吃好饭就往村文化礼堂跑。“村晚快要演了，得赶紧去排练。”蒋对缀透露，晚会从导演、主持到演员、伴奏，全是本村村民。“村里10多支文艺队抢着演，排练不好就没机会上场了。”

抓城乡统筹，浙江历任领导都把引导社会风尚当作重要一环。习近平同志主政浙江时，亲自提炼出了“红船精神”：开天辟地、敢为人先的首创精神，坚定理想、百折不挠的奋斗精神，立党为公、忠诚为民的奉献精神。

一条小船，诞生一个大党。“红船精神”成为指导浙江干群开拓进取的精神之源。

如何让精神文明的播撒没有死角？在浙江，不但“送文化”，还潜心“种文化”——农家书屋、“钱江浪花”文化直通车、“文化走亲”、广播电视村村通、农村文化礼堂，都是“种文化”的有效载体。截至目前，浙江省已建成1万多家农村文化礼堂。

与此同时，各地大力培养农村文化能人。在德清县洛舍镇东衡村，七旬老农陈景超自荐担任村“道德讲堂”主讲，讲述村落历史、道德故事。台州市高桥街道八份村的文化礼堂里，63岁的评书爱好者胡从德的受欢迎程度，堪比明星。老胡是台州市非物质文化遗产传承人，也是黄岩文化礼堂聘请的“乡村大使”，像这样的“大使”，黄岩区共有268位。

一座文化礼堂，就是一座“精神家园”，将文明乡风吹进村民心田。天台县通过文化礼堂，大力提倡“薄葬厚养”、丧事简办，推动农村移风易俗。他们聘请老干部、老党员、老教师、老代表、老模范等“五老”为乡风督导员。乡风督导员“用土话讲出了大道理”。如今，千年土葬旧俗在天台大大改观。

“多一个广场，少一个赌场”“多看名角，少些口角”……“以文化人”，孕育出了宽容、大气、文明的社会风气，富而好德、富而好礼、富而好仁，已成为浙江人新的价值追求！

抓“三头”不松懈，管理好成效让城乡统筹“根深叶茂”

有专家总结，浙江之所以能“走在前列”：一是经济发展的高质量；二是社会管理的好成效。

还是在2003年，浙江省委和省政府就旗帜鲜明地提出“发展是硬道理、稳定是硬任务”，把推广“枫桥经验”、建设“平安浙江”作为各级政府的重要任务，要求各地致力于关注民情、改善民生、发展民主、维护民安、促进民和。

半个世纪前，浙江省诸暨市枫桥镇的干部群众创造了“依靠群众化解矛盾”的好方式。毛泽东主席欣然命笔：“要各地仿效，经过试点，推广去做。”从此，“小事不出村，大事不出镇，矛盾不上交”的“枫桥经验”，传遍了大江南北。

半个世纪过去了，由“枫桥经验”引路，浙江各地探索出了行之有效的社会管理经验：舟山的“网格化管理、组团式服务”、温州的“综治八大员”、苍南的“五站式工作法”……这些带着基层智慧和泥土味的“治村之道”，在浙江各地蓬勃生长，许多都是全国率先。

好的经验，更要执行好。如何提高基层组织的战斗堡垒作用？浙江省坚持常年抓“三头”不松懈：抓基层源头，抓问题苗头，抓落实领导责任制的“头头”。村务监督委员会，就是抓“三头”带来的成果——14年前，武义县白洋街道后陈村诞生了全国第一个村务监督委员会。发展到今天，村务监督委员会已和村党组织、村民委员会、村经济合作社一起，组成乡村治理的“四驾马车”。

“抓三头”，浙江从来没有松懈：2018年，浙江对换届以来村班子战斗力进行全面检视评估，对2673名不称职村干部进行“歇职教育”，对1587名村干部予以免职或罢免，一批能人、回乡毕业生、退伍军人被吸纳到村组织。

提高基层治理水平，浙江还注重激发基层群众自身的动力。头戴红帽子、身穿红马甲、脚踩黑雨鞋——这是“嵊州村嫂”工作的标配。从“五水共治”到村里的卫生保洁、交通管控、纠纷调解、文艺活动，处处都活跃着她们的身影……

截至2018年4月，浙江群众安全感满意率达96.58%，再创历史新高，连续14年位居全国前列。

“经济发展是苗，社会环境是土，执政管理水平是水。只有土肥水活，才能根深叶茂。”走进浙江，会对这句话有更深刻的理解。

保障同步，服务同质，实现全面小康一个乡镇也不能掉队

前不久，浙江有两则新闻为人们津津乐道：杭州市淳安县，全县城乡1.33万名领取低保、残保人员在免缴医保费的同时，享受基本医保待遇；丽水市莲都区，通过财政出资、政府采购，700多名环卫工吃上了免费早餐。

其实，这样的例子在浙江比比皆是：嘉兴桐乡市屠甸镇荣星村居家养老服务照料中心里，每天中午吃完饭后聊天、锻炼身体，村里的独居老人陈风华和数十位老人在这里其乐融融。目前，桐乡市已实现城乡居家养老服务照料中心全覆盖。浙江率先在全国实现免费义务教育制度，全省义务教育标准化学校达标率达95%。

“现代化建设不能留盲区死角，实现全面小康一个乡镇也不能掉队。”2003年1月13日的浙江省农村工作会议上，习近平同志提出要求。

10多年来，浙江历届党委和政府都把这一要求作为施政的指南。

11月12日，山风微凉。丽水市庆元县青竹村村头，一辆中巴车停下，几名医生下车，摆起桌台，搬出血压仪、采血器；另一边，10多名村民早已排好了队。这是庆元县的巡回诊疗车进村为村民看病。庆元是典型的深山区，为解决群众看病难问题，县流动医院将优质医疗资源搬到老百姓家门口。

“一个乡镇也不能掉队”，让再偏远山村的村民也能享受同质服务！

舟山市有不少边远小岛水利设施少、蓄水能力弱，过去一到干旱季节就闹水荒。为了解决这一问题，2005年起，舟山大力推进本岛城乡供水一体化。现在不管是城区还是农村，都能喝到干净卫生的水。

“一个乡镇也不能掉队”，让孤悬海岛的村民也不再“孤悬”！

金华市磐安县墅安希望小学的陈秉正，从小就有一个足球梦：长大参加国家队，去世界杯为国争光。

近年来，共青团浙江省委员会、省青少年发展基金会等单位启动“梦想足球场”公益项目，为偏远山区、海岛小学建造梦想足球场，力争在“十三五”期间，帮助偏远山区、海岛的中小学校修缮及新建100座足球场。

“一个乡镇也不能掉队”，所有孩子的梦都可以圆……

《 人民日报 》（ 2018年12月28日 01 版）

(责编：冯粒、白宇)