全年电信业务总量预计增长140%

本报北京12月27日电 （记者王政）“预计全年，电信业务总量增长140%，互联网行业收入增长18%。”工业和信息化部部长苗圩在全国工业和信息化工作会议上透露，2018年，政府工作报告提出的网络提速降费目标任务提前超额完成；电信普遍服务成效明显，行政村通光纤比例提升至98%，贫困村通宽带比例达95%，提前实现“十三五”规划目标。

苗圩说，2019年将继续深化电信普遍服务试点，力争年底前实现全国98%贫困村通宽带。继续开展网络提速降费，启动宽带网络“双G双提，同网同速”行动，加快固定宽带千兆应用推广，做好建档立卡贫困户、中小企业精准降费，推动大幅降低内地与港澳间漫游费，严查资费营销违规行为。推进网间带宽扩容以及存量网站与APP的IPv6升级改造。开展商务楼宇宽带垄断专项整治。加快5G商用部署，扎实做好标准、研发、试验和安全配套工作，加速产业链成熟，加快应用创新。

《 人民日报 》（ 2018年12月28日 09 版）

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