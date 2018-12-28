今年可再生能源装机突破7亿千瓦

本报北京12月27日电 （记者丁怡婷）记者从27日召开的全国能源工作会议上获悉：2018年清洁能源产业稳步壮大，全国可再生能源装机突破7亿千瓦，其中水电、风电、光伏发电装机分别达到3.5亿千瓦、1.8亿千瓦和1.7亿千瓦。“三弃”状况好转，预计全年弃风率、弃光率同比分别下降4.3和3个百分点，水能利用率95%左右。

清洁取暖方面，预计2018年，北方地区新增清洁取暖面积约15.5亿平方米，清洁取暖率达到46%左右。能源扶贫工作力度持续加大，光伏扶贫惠及贫困人口预计达280万户，户均年增收3000元左右。

国家能源局局长章建华说，要大力推动能源高质量发展迈出新步伐。2019年，煤炭消费比重下降至58.5%左右，燃煤电厂平均供电煤耗同比减少1克。同时，到2020年基本解决弃水弃风弃光问题。

《 人民日报 》（ 2018年12月28日 09 版）

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