浙江磐安定向培养“药乡月嫂”

本报杭州12月27日电 （记者方敏）近年来，浙江磐安县积极与当地中药材产业结合，大力开展特色人才培育，打造了“药膳师”“药乡月嫂”“技术药农”等特色培训品牌，将乡土人才培养与中医药产业培育深度融合，并规范流程，培训考核合格就发相关资格证，推荐就业。

除了市场推荐以外，磐安还创新“药乡月嫂”定向培养模式，与东阳市妇保院开展“药乡月嫂”签订合作协议，通过医院实训帮助学员掌握母婴护理、药膳制作、小儿推拿和中医药基础等知识，期满后推介学员到东阳市妇保院及全省二甲以上医院从事母婴护理工作，医院免费提供食宿。

截至目前，磐安已累计举办乡土特色人才培训48期，培训“药乡月嫂”3800余人次。

《 人民日报 》（ 2018年12月28日 12 版）

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