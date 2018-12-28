夜间消费，还可多些文化味（视窗·探问夜间消费③）

下班之后生活是什么样子的？除了热热闹闹地聚会、心情愉快地购物，还可以绿色清新地开展“文化+”消费。如今，越来越多的人在夜间选择文化消费方式，在白天8小时工作之外继续充实自己，陶冶身心，给夜间生活增添了越来越多的文化味。

不打烊的书店够多吗？

24小时不打烊的书店有不少拥趸，但经营起来并不容易，成本高是一道绕不过的坎。不少书店探索用数字化手段降低成本

白天工作、学习太忙，下班后想再去图书馆或书店看书却发现已关门，这对很多想要“充电”或阅读的人来说，是一个不大不小的烦恼。现在，类似情况正在好转，因为不打烊的书店或者书吧正在城市中悄然流行。

在北京，年轻人很爱逛三里屯。而今，人们去三里屯的理由又多了一项：读书。今年4月，三联韬奋书店在此新开一家24小时书店，北京国贸某设计公司职员庞静修下班后常来光顾：“设计工作千头万绪，加班多，等我下班后很多书店都关门歇业了。现在有了这么一家不打烊的书店，真是满足了我夜间看书的愿望。”庞静修说，设计工作讲究灵感，对多元学科知识要求高，社科、人文类书籍是三联书店的传统强项，每次来书店都能找到需要的书籍。夜深人静时，淘到一本好书，买下来后立即阅读，往往注意力更专注，阅读效率也更高。另外，书店不定期召开的讲座、沙龙，对于增长见识、开阔视野、结交朋友，都很有帮助。

江苏苏州市民温乔蕴是一名中学语文老师，也是苏州诚品书店的常客。三年前，这家书店开业，“尽管并非24小时营业，但晚间营业到22点，也基本能够满足大多数读者的夜间需求。”温乔蕴说。

“从便利性来说，线上购书比到线下书店买书来得方便。但我更看重实体书店的综合体验，集体阅读的氛围、温暖的灯光、有质感的书架等都能提升读书乐趣。”温乔蕴说。

讲座沙龙、书享会、水吧、夜宵茶点等，是夜间书店推出的延伸服务，也是吸引很多读者光顾的一大卖点。比如，与普通书店相比，诚品书店更像是一座生活空间综合体，除了卖书，还有文具出售、餐饮服务等配套设施。“有时你看完一本介绍古代器具的书，刚好看到一个古色古香的杯子，就会很欣喜，想要立刻买下来。”温乔蕴说。

24小时不打烊的书店有不少拥趸，但经营起来并不容易，成本高是一道绕不过的坎。三联韬奋书店总经理郝大超介绍，其海淀区分店之前也是一家24小时书店，但因为人流量少，从去年开始已不再24小时营业了。

“客流多少、房租高低、人力电费等成本因素，是制约24小时书店能否开张的重要因素。”中央财经大学文化经济研究院院长魏鹏举说，三里屯地区密集的客流量、强大的消费能力，有利于三联韬奋书店实现24小时营业。

为了帮助24小时书店顺利开业，不少书店探索用数字化手段降低成本。从今年4月起，上海志达书店尝试无人化经营：通过大数据的技术分析来提高荐书效率，用线上付款代替线下结账，为24小时营业提供了可能。“如果顺应需求，精选位置，再加上数字化手段的利用，24小时书店的市场潜力很值得挖掘。”魏鹏举说。

舞台演出品种丰富吗？

我国夜间演出市场还存在发育不足、交通不便、价格偏高等问题，期待更多城市加快培育更具地方特色的夜间精品舞台项目

“夜间文化消费频次最高的当属看电影了。现在很多影院都把放映时间延续到次日凌晨1到2点，大大满足了影迷们的观影需求，能更自由、方便地安排观看时间。碰到节假日，有些影院还推出刷夜套餐，从当晚8点到次日凌晨4点，让影迷看个够。”在北京某事业单位工作的90后小伙罗聪说。

庞大的观影需求带来电影业快速发展。去年，全国城市院线观影人次为16.2亿，比上年增长18.08%；全国电影票房已经达到559.11亿元，同比增长13.45%。北京某院线经理说，相比白天，夜间的排片场次、排片率、场均人次、上座率都要高得多，夜间电影消费对电影票房的贡献最大。

有人爱看电影，也有人爱听演唱会。北京工人体育场、上海虹口体育场、广州体育馆等，是知名演唱会举办地，每年都吸引大量歌迷们前去“签到”。此外，室内小型现场演出（Live House）、脱口秀，以及相声、评弹等传统曲艺表演深受欢迎，观众在享受沉浸式观演体验的同时，也有了结识兴趣同好的机会。

天津某金融机构员工卢蒙羽上大学时就是相声社的成员，现在，她每周都会和朋友一起听相声。“在茶馆里演出的相声演员都很年轻，来听相声的年轻人也越来越多。”卢蒙羽说，原本天津听相声的去处只有古街一带，如今崭新的商业街区中也能找到相声社。区别于传统的相声茶馆，这些相声社的演出大多在晚上，演员和观众的互动频繁，“听相声，很过瘾。”

中国演出行业协会联合大麦网共同发布的《中国演出市场年度报告》显示，2017年国内演出市场总体经济规模达489.51亿元，比2016年的469.22亿元上升4.32%。云计算、人脸识别技术已经开始广泛应用于演唱会、嘉年华等大型演出现场，APP、实时人流分析正在构建现场娱乐新的商业模式。大数据、VR、移动支付等“互联网+”与数字技术的充分应用，给舞台艺术创作、播放呈现、整体运营体系赋予了新内涵、新形式。

“当然，我国夜间演出市场还存在发育不足、演出场所不够、交通不便、价格偏高等问题，夜间舞台与百姓需求仍相差不少。”魏鹏举说，现在，不少城市都提出大力发展“夜经济”，加快培育具有当地特色的夜间文化消费新业态、新模式成为各地共识。期待更多城市打造更具地方特色的夜间精品舞台项目，让人们的夜间文化消费更精彩。

教育培训质量可靠吗？

对于主要以数字化产品和服务为主要内容的教育培训类消费来说，供给端必须做优做精，才能提高复购率，实现可持续发展，满足消费新需求

家住贵阳的张陆是一位工程师，他每个周末晚上都和上小学的女儿一同参加线上学习，女儿通过一对一的在线教育平台跟远在北美的外籍教师练习英语，而张陆则学习海外知名大学在计算机前沿技术方面的课程。“线上学习省去了路途奔波之苦，良好的体验和收获让我们觉得很值。”张陆说。

在湖北武汉某互联网公司工作的曹建喜欢购买社交、职场类主题的线上付费课程，“比如，主打知识服务的‘得到’APP就很吸引我，我在上面订购了一些社交类专题课程。这些课程不贵，一年下来花上几百元就能提升职场技能，很值！”曹建说。

网络公开课、精品课、付费专栏、付费频道……借助互联网浪潮，线上知识付费产品与服务大规模涌现，成为一股夜间文化消费潮流。易观公司发布的数据显示， 2017年中国互联网教育市场规模达到2502亿元，同比增长56.3%，预计2020年规模将达到4293亿元。

线上教育发展快，线下培训需求也很旺。北京海淀区远大路附近居民王渊最近给他儿子找了一位美术教师，与常见的一对一教学不一样，这位私教会在19点到21点提供上门服务。“孩子喜欢画画，以前去周末培训班，路程远，很疲惫，担心孩子吃不消。现在有老师上门就好多了。虽然钱花得多一些，但感觉很方便！”王渊说。

夜间教育培训类产品数量很多，如何保证产品质量，是当下亟待解决的问题。“文化消费的高低一方面取决于居民消费能力和消费意愿，另一方面取决于文化产品的供给质量。”魏鹏举认为，对于主要以数字化产品和服务为主要内容的线上教育培训来说，供给端必须做优做精，才能提高复购率，实现可持续发展，满足人们的消费新需求。比如，数字阅读消费需要丰富选题策划、创新供给形式、增加供给内容；在线课程则需要高质量的师资保障。

《 人民日报 》（ 2018年12月28日 14 版）

(责编：冯粒、袁勃)