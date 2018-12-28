原标题：第三届“读懂中国”会议嘉宾热议中国发展新动能

第三届“读懂中国”国际会议于12月16日-18日在北京举行。开幕式上，国家主席习近平致信祝贺，向出席会议的各国政界、战略界、企业界、学术界等各界人士表示欢迎。

本届大会恰逢改革开放40周年，有近40位全球著名政治家、战略家和企业家与会，包括墨西哥前总统塞迪略、英国前首相戈登·布朗、芬兰前总理马蒂·万哈宁、丹麦前首相赫勒 托宁 施密、国创会会长郑必坚、中宣部副部长徐麟、北京市市长陈吉宁、中国科学院院长白春礼、腾讯董事会主席马化腾、福耀玻璃集团董事长曹得旺、广东卡维达商务集团董事长郭一凡等，与会总人数近600人。

会议期间，围绕“中国发展新动能·全球合作新机遇”这一主题，近百名中外政商学界与会嘉宾就坚定中国改革开放再出发的信心和决心、构建人类命运共同体等展开深入研讨和交流。国家创新与发展战略研究会会长郑必坚，中宣部副部长、国务院新闻办主任徐麟，英国前首相戈登·布朗先后发表主旨演讲。

郑必坚指出，在中国改革开放40周年的今天，“读懂中国”重点落在“读懂改革开放再出发的中国”，认识到改革开放再出发的中国必将带来“中国发展的新动能”和“全球合作的新机遇”。他分别从“改革开放再出发的中国”从哪里来、到哪里去、将如何与世界相处三方面进行解读，并引用“中国绝不会称霸世界”和“中国要和各国人民共同构建人类利益共同体和命运共同体”来解答中国如何与世界相处这一问题。

徐麟总结了改革开放成功的四点启示，并表示当下中国和世界已经前所未有地融为有机整体，中国离不开世界，世界也离不开中国。读懂中国，认识一个真实、立体、全面的中国，既是一个重要课题，也是一个难题。对此他建议一要以历史眼光看待中国，读懂中国的前进逻辑；二要以客观眼光看待中国，了解中国仍然是一个发展中国家；三要以未来眼光看待中国，明确尽管当前世界不稳定不确定因素增多，但中国推进改革开放的决心不会变。

戈登·布朗说，通过过去40年的改革开放，中国7亿多人口摆脱贫困，经济连续多年保持高速增长，这在世界范围也是前所未有的成就。他认为，当前世界面临单边主义、保护主义抬头的趋势，多边主义和全球化进程遇到一些困难，对世界害处极大。“任何时候都要通过合作才能真正战胜保护主义，而在这一过程中中国扮演的角色将越来越重要。”

美国经济学家、耶鲁大学杰克逊全球事务研究所高级研究员史蒂芬·罗奇表示，中国在促进服务业、自主创新、绿色发展等领域大有可为。

eBey创始人奥米迪亚在发言中表示：社交媒体的崛起是人类发展史上的重要事件，它为现代人提供了一个充分表达个人意愿的平台，促进相互了解，有助于打破文化差异的壁垒。

广东卡维达商务集团董事长郭一凡，在讨论“科技创新与产业转型升级”主题中提出“社交新零售”这一互联网发展产生新模式，强调在国家改革开放的大环境下，通过创新发展促进传统行业转型升级，也分享了初创企业是如何通过网络社群分享零售壮大发展的历程。他表示：作为民营企业的一位代表，深感改革开放是企业发展的机遇，创新升级是企业壮大的利器。

嘉宾们一致认为，改革开放再出发是中国未来发展的必由之路，虽然国际形势近期发生急剧的变化，但中国的发展理念和全球治理理念得到了全区大多数国家的支持和赞同，中国在未来一段时间内仍然具备较强的发展潜力和经济影响力。通过举办“读懂中国”国际会议，更好增进了中国和世界各国的相互理解，对于未来中国继续与世界各国加强交流互鉴、促进共同发展具有重要意义。

“读懂中国”国际会议由国家创新与发展战略研究会、外交学会和21世纪理事会共同发起，于2013年11月和2015年11月在京成功举办两届。

(责编：冯粒、袁勃)