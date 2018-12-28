中国特色社会主义进入新时代，我国经济发展也进入了新时代。做好新时代的能源工作，要牢牢把握高质量发展这个根本要求，深刻认识国内外能源发展形势，科学筹划能源发展的战略目标和思路举措，从理念创新、动力变革、体系建设入手，大力推动能源高质量发展，为实现“两个一百年”奋斗目标提供坚强能源保障。
坚持绿色发展，全面提升能源绿色发展水平。能源生产和消费的绿色化程度是衡量生态文明建设水平的重要标尺，推动能源绿色发展已经成为生态文明建设的重要内容，成为新时代能源发展的主题。要把绿色发展贯穿于能源发展全过程，加快形成绿色生产方式和生活方式，大力推进能源生产和消费革命。壮大清洁能源产业，稳步推进水电、风电、太阳能、生物质能、核能等能源规模化发展，着力提高清洁能源消费占能源消费总量的比重；加强传统能源清洁高效利用，提高天然气供应保障能力，加快成品油质量升级，推进煤电机组超低排放改造，提升煤电高效清洁发展水平，从而形成煤、油、气、核、新能源、可再生能源多轮驱动的能源供应体系，全面提升能源绿色发展水平。
把创新作为第一动力，努力实现能源发展质量变革、效率变革、动力变革。推动能源高质量发展，必须充分发挥创新引领发展的第一动力作用，加快实现能源发展质量变革、效率变革、动力变革。围绕能源安全发展，大力加强战略储备技术创新和先进适用技术应用。围绕能源绿色低碳发展，重点发展更高效率、更低成本、更加稳定的可再生能源技术，发展先进核能及其相关技术，切实扭转传统数量型、粗放型能源生产消费模式。准确把握国际能源技术革命新趋势，分类推进技术创新、产业创新、商业模式创新，并同其他领域高新技术紧密结合，努力延长产业链条，把能源技术创新及其关联产业培育成推动我国产业升级的新增长点。
紧扣能源发展主要矛盾，着力建设清洁低碳、安全高效的能源体系。建设清洁低碳、安全高效的能源体系，是建设现代化经济体系、实现经济社会持续健康发展的必然要求，也是遵循能源发展规律、解决我国能源发展主要矛盾的根本途径。为此，应建设坚强有力的安全保障体系，牢牢掌握能源安全主动权；建设清洁低碳的绿色产业体系，提升能源绿色发展水平；建设赶超跨越的科技创新体系，努力在新一轮国际能源技术革命中抢占先机、实现突破；建设公平有序的市场运行体系，深入推进能源市场化改革，充分发挥市场在资源配置中的决定性作用；建设科学精准的治理调控体系，更好发挥政府在建设清洁低碳、安全高效能源体系中的作用；建设共享优质的社会服务体系，努力满足广大人民群众多样化、个性化、高质量的用能需求；建设开放共赢的国际合作体系，不断拓展能源国际合作新空间、新平台，着力增强我国在国际能源舞台上的影响力、塑造力，更好推动和参与国际能源治理变革。
（作者单位：国家能源局浙江监管办公室）
《 人民日报 》（ 2018年12月28日 07 版）
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