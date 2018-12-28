做好经济转型发展这篇大文章

习近平同志2017年12月在江苏徐州市考察时指出，资源枯竭地区经济转型发展是一篇大文章，实践证明这篇文章完全可以做好，关键是要贯彻新发展理念，坚定不移走生产发展、生活富裕、生态良好的文明发展道路。这为徐州经济转型发展提供了科学指南和根本遵循。我们认真贯彻落实这一重要指示，坚决冲破思想障碍、打破惯性思维，深入贯彻新发展理念，努力摆脱对传统发展路径的依赖，积极推动经济转型，努力实现高质量发展。

以创新发展引领转型实践。习近平同志在徐州考察时指出，落实党的十九大关于推动经济发展质量变革、效率变革、动力变革的重大决策，实现中国制造向中国创造转变、中国速度向中国质量转变、中国产品向中国品牌转变，必须有信心、有耐心、有定力地抓好自主创新。我们坚持以创新发展引领转型实践，紧扣建设区域性产业科技创新中心这一目标，加快打造科技城、创新谷、科教创新区、产业研究院等重大创新平台，建设区域性大数据中心、创新型城市和知识产权示范城市。改变过去产业结构偏重、单一的状况，以高新技术产业、战略性新兴产业等为主攻方向打造现代产业体系，促进产业转型。

以协调发展拓展转型空间。协调发展是衡量经济社会发展水平的重要标尺。我们在协调发展理念指引下，推动产业转型与环境保护、城镇繁荣与乡村振兴、经济发展与民生改善相协调，努力推动经济社会全面发展进步。突破行政区划、利益藩篱、政策壁垒，探索社会主义市场经济条件下利益共享、合作共赢之路，推动淮海经济区协同发展。加强交通基础设施互联互通建设，推动区域产业协同发展，加快社会事业融合发展，打造省际协同合作示范区。

以绿色发展彰显转型质量。面对人民群众日益增长的优美生态环境需要，我们坚定不移走生态优先、绿色发展之路，创造性修复“生态伤疤”，全方位治理污染痼疾，高水平推进园林绿化，实现由“一城煤灰半城土”向“一城青山半城湖”的华丽转身。2018年，徐州获得联合国人居奖。生态建设促进环境改善，环境改善促进要素集聚，要素集聚促进产业发展，从而实现了生态建设与经济发展良性互动。

以开放发展厚植转型优势。当今世界正在经历新一轮大发展大变革大调整，经济全球化是不可逆转的历史大势，开放发展的战略意义和重要价值更加凸显。我们积极参与“一带一路”建设，参与构建陆海内外联动、东西双向互济的开放格局，打造综合保税区、国际邮件互换局、航空口岸等标志性开放平台，举办北京高质量发展恳谈会、上海大院大所对接合作恳谈会，推动高端资源要素加速集聚，不断增创对外开放新优势，加快发展动能接续转换，平稳推进转型发展。

以共享发展实现转型价值。习近平同志指出，人民对美好生活的向往就是我们的奋斗目标。我们坚持以人民为中心的发展思想，并将其贯穿于转型发展全过程，把实现好维护好发展好最广大人民根本利益作为发展的出发点和落脚点，积极解决群众切身利益问题。动员全市人民共建共享幸福徐州“大家庭”，让发展成果更多更公平惠及全体人民。

（作者为中共江苏省徐州市委书记）

《 人民日报 》（ 2018年12月28日 07 版）

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