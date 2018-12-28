北京推出医耗联动综合改革

本报北京12月27日电 （记者王君平、王昊男）取消医用耗材加成，规范医疗服务项目，调整医疗服务价格，助推公立医疗机构发展，提升医务人员技术劳务价值，北京市今日启动医耗联动综合改革，明年6月中旬在全市3000多所医疗机构实施。

本轮改革与医药分开综合改革一脉相承，方案主体内容概述为“五个一”。“一降低”是指降低大型仪器设备检验项目价格，控制检查费用。“一提升”是指提升中医、手术等医疗服务项目价格。“一取消”是指取消医用耗材加成，降低耗材价格。“一采购”是指实施医用耗材联合采购和药品带量采购，进一步腾出费用空间。“一改善”是指进一步改善医疗服务，增强群众获得感。

《 人民日报 》（ 2018年12月28日 12 版）

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