改革开放数据库上线 收录近300位亲历者访谈

本报海口12月27日电 （记者丁汀）日前，由中国（海南）改革发展研究院主办的“向改革开放40周年献礼——庆祝改革开放40周年暨中国改革开放数据库上线仪式”在海口举行。会上，中国改革开放全纪录（1978—2018）——中国改革开放数据库正式上线。

目前，数据库拥有百亿文字量，逾8000个开放式编年大事，超过1000个改革专题，还收录了近300位改革开放40年亲历者的原创访谈。数据库采取编年史的形式，由年度重点、大事记、口述改革以及见证实物4部分组成，力求客观反映、真实还原改革开放40年的伟大历程。

据了解，数据库探索“改革+大数据”模式，打造专门的改革信息采集服务平台，选择抓取国家部委网站、研究机构、高等院校等近390个重点网站，5000个网址的有关信息。

《 人民日报 》（ 2018年12月28日 10 版）

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