工会送温暖活动受益对象扩至7类

本报北京12月27日电 （记者李昌禹）记者今天从2019年工会两节送温暖新闻发布会上获悉：2019年工会两节送温暖活动将从2019年元旦开始，到2019年春节结束。

据介绍，2019年工会两节送温暖活动的对象将从目前的困难职工、困难农民工、困难劳模和一线职工等4类人群拓展到建档困难职工，本人或家庭成员因患大病、遭受各类灾害或突发意外等情况造成生活困难的职工，工伤和职业病致残职工以及因公牺牲职工的家属，派驻挂职干部职工和坚守一线服务岗位一线职工等7类人群，进一步提升工会送温暖活动的普惠性。同时，与往年相比，2019年工会送温暖工作更加突出常态化。

《 人民日报 》（ 2018年12月28日 11 版）

(责编：仝宗莉、杨曦)