前11月日均新设企业1.81万户

本报北京12月27日电 （记者林丽鹂、李心萍）记者27日从全国市场监管工作会上获悉：今年前11个月，新设市场主体1939.8万户，同比增长11.6%，新设企业604.2万户，同比增长10.1%，日均新设企业1.81万户。前三季度，全国制造业产品质量合格率为94.16%，重点服务行业和公共服务质量满意度稳定在“比较满意”区间；全国40余万家企业完成质量管理体系升级；截至目前，共召回缺陷汽车1205.7万辆、缺陷消费品6858.6万件，分别同比下降39.9%、35.6%，质量总体水平稳步提高。

2018年市场监管工作成效显著，企业准入门槛进一步降低。开办企业环节从7个减少到4个，直辖市、计划单列市、副省级市和省会城市企业开办时间降至8.5个工作日以内。“证照分离”改革有序推开，29个省份实现无纸全程电子化登记，全面开展企业名称自主申报改革试点。2018年度我国营商环境世界排名上升至46位，比上年度提升32位，其中开办企业便利度排名28位，比上年度提高65位，是商事制度改革以来提升幅度最大的一年。目前，我国市场主体总量1.09亿户，其中企业3434.6万户。

在质量基础设施建设方面，2018年，我国校准与测量能力跃居世界第三位。截至目前，共批准发布强制性国家标准63项、推荐性国家标准1978项，国家标准立项周期压缩50%；分别备案行业和地方标准4261和3709项。批准筹建国家质检中心13家，集中整治了一批“认证检测乱象”，撤销认证机构10家，撤销、注销检验检测机构207家。

《 人民日报 》（ 2018年12月28日 09 版）

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