全面扎实推进农村人居环境整治

新华社北京12月27日电 深入学习浙江“千万工程”经验全面扎实推进农村人居环境整治会议27日在京召开，中共中央政治局委员、国务院副总理胡春华出席会议并讲话。他强调，改善农村人居环境是实施乡村振兴战略的重点任务，要认真贯彻习近平总书记系列重要指示精神，按照党中央、国务院的决策部署，坚持以浙江“千万工程”经验为引领，扎实有序推动农村人居环境整治工作向面上推开，按时完成三年阶段性目标任务。

胡春华指出，浙江的做法和实践是推进农村人居环境整治行之有效的、得到实践检验的成功经验，对于改善农村人居环境、推进乡村振兴具有普遍意义。各地要结合实际全面系统学习，不断完善工作思路、提升工作水平。要坚持规划先行，因地制宜确定整治目标任务和建设时序，分类梯次推进，做到与本地区农村经济发展水平相适应，同当地文化和风土人情相协调。要突出工作重点，有序推进农村生活垃圾和污水处理，扎实开展农村厕所革命，加快提升村容村貌。地方各级党委和政府要把学习推广浙江经验、推进农村人居环境整治工作列入重要议事日程，切实加大投入力度，健全牵头部门抓总统筹、职能部门履职尽责的工作机制，充分发挥农民的主体作用和首创精神，形成全社会共同改善农村人居环境的强大合力。

《 人民日报 》（ 2018年12月28日 02 版）

(责编：仝宗莉、杨曦)