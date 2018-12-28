本报北京12月27日电 （记者余建斌）记者从27日下午举行的国务院新闻办公室新闻发布会上获悉：北斗三号基本系统完成建设，于当日开始提供全球服务。这标志着北斗系统服务范围由区域扩展为全球，北斗系统正式迈入全球时代。

北斗系统是中国自主建设、独立运行，与世界其他卫星导航系统兼容共用的全球卫星导航系统，可在全球范围，全天候、全天时，为各类用户提供高精度、高可靠的定位、导航、授时服务。自上世纪90年代开始，北斗系统启动研制，按“三步走”发展战略，先有源后无源，先区域后全球，先后建成北斗一号、北斗二号、北斗三号系统，走出了一条中国特色的卫星导航系统建设道路。

截至今年12月，北斗系统在轨工作卫星共33颗，包含15颗北斗二号卫星和18颗北斗三号卫星。2019至2020年，还将发射11颗北斗三号卫星和1颗北斗二号卫星，在巩固亚太区域服务同时，还将进一步提升全球服务性能。根据计划，我国将于2020年全面完成北斗三号全球组网建设，2035年将建成以北斗系统为核心的，更加泛在、更加融合、更加智能的国家综合定位导航授时（PNT）体系。

（相关报道见第二版）

《 人民日报 》（ 2018年12月28日 01 版）

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