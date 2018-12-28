累计投放粮食贷款过百亿元

本报电 （董义利、李晓燕）农发行山东省分行为解决粮食企业融资难问题，出台扶持粮食产业发展“三十条措施”，从办贷管贷、贷款条件、利率定价、信贷资源等方面，切实加大粮食市场化业务信贷支持力度。截至目前，累计投放粮食贷款126亿元，夏粮收购中，贷款支持收购粮食占全省收购量的52.1%，发挥了粮食收购资金供应主渠道作用。

该行对全国排名前50位、全省前10位的粮食产业化龙头企业逐一上门，主动提供金融服务；积极与山东省粮食局开展党建共建，共同申报认定41家国家级和36家省级重点支持粮食企业。针对粮食购销企业有效资产少、抗风险能力弱等问题，该行探索推广“政府基金增信贷”“信用保证保险贷”“产业融合搭桥贷”“地储企业经营贷”等模式。

目前，该行服务山东粮食产业化龙头企业客户已达90余家，贷款余额接近50亿元。将继续实施“粮安工程”，落实“藏粮于地、藏粮于技”战略，切实发挥农业政策性银行的作用。

《 人民日报 》（ 2018年12月28日 13 版）

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