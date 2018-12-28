徐州高质量发展“三变”

你看，徐州正在变。从“粗重笨”到“高大上”，从“一城煤灰半城土”到“一城青山半城湖”，从“苏北老工业基地”到“淮海经济区中心城市”……近年来，徐州全方位转型，集中力量推进产业、生态、城市“三大转型”，走出一条具有特色的振兴“转型”之路。

产业之变

“过去我是化工厂的一名职员，现在却在从事人工智能虹膜技术。”如今已是江苏释码盈盾人工智能科技有限公司行政总监的杭煜翔说。

他最早工作的化工厂所在的鼓楼区，是徐州老工业区，云集海鸥洗衣粉、北方氯碱等8家全国闻名的化工企业。2010年，鼓楼区工业企业“退城进区”，目前已累计关闭搬迁工业企业400家，其中28家大中型化工企业全部搬迁关闭。

关停转迁、腾笼换鸟。鼓楼区积极推动云计算、物联网、大数据、智能化与实体经济深度融合，积极发展现代商贸、现代物流、金融商务等新兴产业，构建创业苗圃—孵化器—加速器—产业园的科技创新创业孵化链条，微软、IBM、SAP、甲骨文、大唐电信等一大批国内外行业领军项目纷纷前来。

曾以银杏产业闻名的县级市邳州，聚集着鲁汶仪器、实为半导体等40多家半导体材料与装备制造企业，建有欧洲半导体海归人才创业园，连诺贝尔奖得主工作室也落户于此。“我们致力于完成300毫米磁存储器的量产设备，实现中国在下一代存储器上的技术突破，同时攻克国际层面的MRAM磁存储器刻蚀工艺上的难题。”鲁汶仪器技术总监胡冬冬自豪地说。

从引进一个人才，到发展一个团队，再到带动一个产业，邳州抢抓半导体产业发展新机遇，推动高质量发展，从种子期、初创期到成长期，全力打造高端产业、高端技术、高端人才汇聚的高地，逐步成为徐州高新产业发展的一个窗口。

在产业转型上，徐州把高新技术产业、战略性新兴产业作为新一轮产业发展的主攻方向，着力打造区域性产业科技创新中心、先进制造业强市和现代服务业新高地。装备与智能制造、新能源、集成电路与ICT、生物医药与大健康四大新兴产业迅速崛起。高新技术产业和战略性新兴产业占规上工业比重分别达到36.5%和33.5%。徐工集团抱定“核心技术不能受制于人”的理念，每年拿出主营收入的4%—5%用于研发，研发出高端液压阀等多项世界先进核心技术，促进产业不断提档升级。老工业基地在“调轻调优”中实现转型。

生态之变

走进铜山区柳泉镇北村，三面青山、一片碧湖，粉墙黛瓦的乡村人家沿着山势错落分布……深秋，阳光下的村庄勾勒出静谧的风景。很多慕名而来的游客并不知道，这一省级农业休闲观光村、特色旅游示范村和省级文明村，多年前只是微山湖边上一个偏僻的采石村。

“过去的北村几乎与世隔绝。北面是微山湖，东西南三面被16个山头包围，没有一条通往外面的大路。靠山吃山，开山采石成为村里人唯一的收入。”今年52岁村民刘学金告诉记者，山头被炸得千疮百孔，灰尘漫天，不戴着头巾没法出门。他起早摸黑地上山采石、拖车下山，再卖给跑运输的工人，赚来的钱也只够糊口，村子长期是三级贫困村。

2014年，铜山区把绿色发展作为发展方向，采石、小钢铁、小化工等污染型企业全部退出，观光农业、休闲旅游逐渐兴起。北村采石企业全部关闭后，真正的“富矿”终于显山露水：村里将依山傍水的生态资源转化为产业发展优势，实现生态强村、旅游富民。

村里铺路修桥、改建公厕，新建了观荷园等景观带，成立乡村旅游合作社，鼓励村民经营起船餐、湖鲜和农副产品销售、生态水产养殖、休闲垂钓、瓜果采摘。目前全村2000余口人，80%的村民从事生态旅游，去年全村人均收入2.5万元，旅游业反哺村集体收入50多万元。从采石工转型后的刘学金和很多乡亲一样，开起了农家乐、购置了快艇，每年接待游客上万人，年收入三四十万元，两个在外地打工的儿子都返乡帮忙，老刘乐得合不拢嘴：“在家门口就能轻松赚钱，绿水青山真的变成金山银山了。”

贾汪区因煤而兴、因矿设区，也因煤而困。长年的煤炭开采给这里留下了13.23万亩的采煤沉陷区，占全市沉陷区面积的1/3，其中潘安村的1.74万亩塌陷地更是面积最大、塌陷程度最深的地区。天灰地陷、房裂水黑、生态恶化，成为发展的主要矛盾和突出短板。

对此，徐州首创了“基本农田整理、采煤塌陷地复垦、生态环境修复、湿地景观开发”新模式，潘安湖生态修复位居“江苏环境保护十大典型案例”榜首，成为新中国成立以来江苏省单体投资规模最大的综合治理项目。过去的“城市伤疤”，如今芳草萋萋、白鹭翩翩，游客络绎不绝。生态优先、绿色发展，贾汪区走出了资源枯竭城市转型之路。放眼全市，徐州持续实施生态修复、污染治理与景观重建，重构了极富特色的山水城市骨架，绿色生态成为亮丽的名片。

城市之变

文明巷是邳州市运河街道向阳社区的一处居民区，原是由几家单位组成的一个半开放式小区，共10多栋居民楼。相关单位为了分清彼此，各自用一道道围墙和花园门，将这片区域分割成一个个狭窄偏仄的独立空间。每个单位的居民又用违章搭建的车棚，将本来就不宽敞的道路划成了无数条不规整的小道。这一道道围墙、一扇扇园门、一个个车棚，一用就是20年，住在这里的居民们十分着急：“要真是有个什么事，别说救护车开不进来，就连担架都抬不出去！”

2016年以来，邳州大力推进城乡公共空间治理，运河街道向阳社区把文明巷列为重点治理对象，不仅硬化了道路、清理了违建、疏通了下水道、划设了停车位，还为每栋小楼粉刷了外体墙面。居民们主动配合，将小巷各处的100多处违章建筑以及围墙、园门等彻底拆除，“推倒堵心墙，建成文明巷，过去脏乱差的小巷如今整洁美观，居民们也养成了新的生活习惯。”57岁的居民吴长春说。

文明巷的变迁，也是徐州城市转型的缩影。

2017年6月，国务院批复徐州城市总体规划，正式明确徐州为国家历史文化名城、全国重要综合交通枢纽和淮海经济区中心城市。同年7月，江苏把徐州作为全省“1+3”功能区战略的独立板块，出台专门政策意见支持徐州建设淮海经济区中心城市。近日，国务院批复同意淮河生态经济带发展规划，规划明确提出“一带、三区、四轴、多点”的空间布局，将淮海经济区纳入其中；“三区”中的“北部淮海经济区”，包括徐州等十市。徐州，已经站到了发展新的风口。

徐州市委书记周铁根介绍，随着徐州实施大规模工矿区退城进区、“退二进三”和棚户区改造，近年来退城进区的企业达两三千家，棚户区改造完成4500万平方米，人居环境不断改善，今年还捧回了“联合国人居奖”。立足淮海经济区中心城市的功能定位，徐州大力推进城市交通基础设施建设，城市功能得到极大提升，教育、文化、卫生事业发展迅猛。眼下，对照国家中心城市等国内外一流城市标准，徐州以提升城市发展活力动力能力为核心，正着力推进基础设施互联互通提升“同城效应”、产业协同发展和社会事业融合发展，将规划的“定位”变成实际的“地位”。

《 人民日报 》（ 2018年12月28日 13 版）

(责编：仝宗莉、杨曦)