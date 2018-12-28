村里建起合作社 能人返乡创业忙

海南保亭森林覆盖率85.2%，大多数乡镇属热带雨林山地。山好水好，是保亭的“金饭碗”。

在脱贫攻坚中，保亭黎族苗族自治县找准结合点，抓住主攻点，按照农业强、农民富、农村美的发展思路，严守生态底线，推进产业扶贫。同时，结合“美丽海南百镇千村”建设，着力提升农村基本公共服务水平，农村人居环境持续改善。

山美水美村美 旧貌换新颜

从保亭县城出发，路过新政镇，再到什奋村，这里已是大山深处了。什奋村位于镇西南约12公里处，被热带雨林山地包裹，是一个黎苗族聚居的山村，全村4个村民小组，137户人家。一栋栋富有特色的民居，依山傍水散落山间。

山青水美、空气清新、四季如春，森林资源、旅游资源等十分丰富。过去，守着金山银山，什奋村村民却过着穷日子。交通不便，信息闭塞，山里东西卖不出去，种的橡胶、槟榔、水稻靠天吃饭，村民收入微薄。村里到处是臭水沟、泥巴路、茅草房，垃圾污水满地，人无法下脚。说起这些时，村“两委”干部、妇联主席蒋晓丽深有感触。

如今的什奋村大不一样了，旧貌换新颜。蒋晓丽居住的什奋村小组，在政府和驻点单位的帮扶下，2017年完成村道、入户道建设，家家户户通上了水电，房前屋后绿化美化，村容村貌大为改观。村里有了标准篮球场，有了文化室、景观桥、休闲厅，还有了电商、惠农超市。

发展特色产业 村村能脱贫

新政镇10个村委会、70个村小组，几乎每一个村小组都有主打产业。产业覆盖全镇984户3925人，产业组织化达到96.19%。

在志妈一村，村民高秀权种了两亩多黄秋葵，另外还种了两亩多豆角、1300多株槟榔，养了5头小黄牛，去年收入7.4万元，全家人均收入1.8万多元。原来是建档立卡贫困户，现在已稳定脱贫。“黄秋葵今年才开始种，企业保底收购，3块钱一斤，已经摘了6次，每次摘20多斤，已经有了400多元的收入。预计一年下来，能收4000多斤，你算算会有多少收入……”说起这些，高秀权满脸笑容。

在高州村，村民胡海进原来一直在广东打工，一个月挣的工资不够一家人的花销。回村后，他承包了20多亩地搞养殖。胡海进算了一笔账：“6亩鱼塘养罗非鱼，4块多一斤，一年下来能收入12万多元；6头母猪，今年已经卖了100多头猪仔，还有50多头出栏猪，能收入10万元；家里还种了1000多株槟榔，槟榔打果能收入10多万元。这样算下来，一年就是30多万元，足够一家人的花费了。”

新建村是一个黎苗村，有3个合作社。村民盆德全任降真香加工合作社理事长，成立了保亭风鼓岭实业有限公司，加工黎苗手工艺品，销售荔枝蜜、野生土蜂蜜、山兰米、苗家糯米酒等原生态特有农产品，还注册了“风鼓岭”品牌，已带动15户70人建档立卡村民脱贫。2017年，合作社仅加工手工艺品一项销售额就达60多万元。

集聚创新活力 激发精气神

“生活兜住底了，生产有起色了，村容村貌变美了，人有了精气神，这就给我们下一步实现乡村振兴打下了坚实基础”，县委书记王昱正说。

环境变了，在外打拼的大学生们也纷纷回村创业。在什奋村，高余斌管理着村上的惠农超市，同时也是保亭新政自牧综合种养专业合作社的负责人，他和他的团队通过线上销售，把乡亲们手中的土蜂蜜、红毛丹、芒果、菠萝蜜等远销吉林、上海、陕西等地。如今在保亭，像高余斌这样大中专毕业的“新型职业农民”就有18人，他们已经成为推进现代农业、农村发展的有生力量。

2018年，是保亭县实现脱贫摘帽目标年。摆脱了贫困，日子过好了，就要更上一层楼，让环境更美，让人的精气神更足。今年保亭全县投入1.4亿元，在全县467个自然村开展人居环境整治工程，让乡村变得更加美丽。

《 人民日报 》（ 2018年12月28日 13 版）

(责编：仝宗莉、杨曦)