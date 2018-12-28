铁路干警全力保“春运”

春运在即，山西大同铁路公安处车站派出所提前谋划，确保旅客顺利出行。在车站广场、售票厅、自动售票厅安排警力24小时巡逻防控，抽调专门警力组成猎鹰小分队，严打涉票违法行为。图为公安干警为旅客讲解实名制购票相关问题。

李 曼摄

《 人民日报 》（ 2018年12月28日 13 版）

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