近两年冰雪季人数达到1.97亿人次，旅游收入约3300亿元
国内冰雪旅游进入爆发式增长阶段
12月23日上午，文化和旅游部数据中心在第三届中国·吉林国际冰雪产业博览会上发布《中国冰雪旅游发展报告（2018）》（以下简称《报告》）。《报告》显示，2017～2018冰雪季，我国冰雪旅游人数达到1.97亿人次，冰雪旅游收入约3300亿元，国内冰雪旅游已进入爆发式增长的黄金时代。
自2015年我国成功争取到第24届冬季奥林匹克运动会举办权后，冰雪旅游热潮迅速席卷大江南北。数据显示，2016～2017冰雪季，我国冰雪旅游市场规模达到1.7亿人次，冰雪旅游收入约合2700亿元。而在2017～2018冰雪季，这两项数据双双再创新高，分别同比增长16%、22%。
《报告》预计到2021～2022冰雪季，我国冰雪旅游人数将达到3.4亿人次，冰雪旅游收入将达到6800亿元，“3亿人参与冰雪运动”目标将超额完成。
冰雪旅游火爆，产业投资也持续升温。据不完全统计，2017～2018年，我国冰雪旅游项目投资规模达到5400亿元，并日益呈现出规模化、多样化、大众化、国际化特征。按照联合国世界旅游组织测算方式，2021～2022冰雪季，我国冰雪旅游将带动冰雪特色小镇、冰雪文创、冰雪运动、冰雪制造、冰雪度假地产、冰雪会展等相关产业的产值达到2.92万亿元。（记者彭冰 柳姗姗）
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