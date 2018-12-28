原标题：发改委密集批复数千亿基建项目 明年投资补短板力度有望加大

日前，国家发改委密集批复了一批基础设施建设项目，总投资超过5000亿元，主要集中在交通、民生等领域。业内人士认为，加大投资补短板力度仍然是2019年的一个工作重点。

据了解，发改委近期密集批复了新建西安至延安铁路、广西北部湾经济区城际铁路建设规划、上海市城市轨道交通第三期建设规划，以及杭州市城市轨道交通第三期建设规划等机车设施投资项目。项目总投资超过了5000亿元。

作为稳增长的重要抓手，基础设施投资依然是2019年的重要内容。今年的中央经济工作会议上，提出要加大城际交通、物流、市政基础设施等投资力度，补齐农村基础设施和公共服务设施建设短板。

除了传统的基础设施投资，以新技术、新科技为主要方向的新型基础设施以及以先进制造为主的工业领域投资将成为2019年固定资产投资的新增长点。制造业技术改造和设备更新、5G商用、人工智能、工业互联网、物联网等有望成为新兴投资的重点。

对此，专家表示，今年以来，国家出台了多项减税降费和支持民营企业发展的政策措施。这些举措有效降低了企业负担，提振了民营企业投资信心，带动制造业投资实现较快增长。未来，促进有效投资增长，加大补短板力度将仍然是2019年的工作重点，而且力度还将进一步加大。（记者 李志勇）

(责编：杨曦、仝宗莉)