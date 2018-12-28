原标题：明年上半年电力现货市场将全面推开

电力现货市场建设，在国网换帅后，迎来标志性成果。12月27日，甘肃、山西电力现货市场试运行启动，2019年年度省间电力交易同日开市。这是国网区域内最先启动的两个试点，意味着全国首批八个电力现货市场建设试点已有三个启动试运行。

现货市场是电力市场“拼图”中的关键一块，其建设是电力体制改革中的一项基础性改革、组合型改革、关键性改革。今年8月，南网区域内的南方(以广东起步)电力现货市场已启动试运行。

国网董事长寇伟透露，目前山东、浙江、福建、四川等四个试点省公司已编制完成现货市场建设方案，正在按地方政府主管部门计划进行方案完善和规则编制等工作，确保2019年6月底前具备启动试运行条件，同时积极推动其他省公司开展现货市场建设的研究工作。

国家发改委副主任连维良表示，下一步运行好电力现货市场重点要做到“六个要”，即要打破地域分割，要着力消纳清洁能源，现货市场建设要呼应中长期交易，要完善长效机制，要促进转型升级优化布局，要尽早全面推开。2019年上半年，剩下的首批五个试点要试运行，其他省市区都要上报电力现货市场建设方案和时间表。只有全国所有省区市开展了现货交易，电改要构建的电力市场才算真正形成。2019年要争取凡是经营性电量都要实现市场化交易。

寇伟介绍说，甘肃、山西现货市场建设方案，借鉴了国际成熟经验，充分考虑了甘肃、山西能源集约开发外送、电网结构复杂等特点，建成后将基本形成交易品种齐全、功能完善的电力市场体系，市场结构实现中长期交易到现货交易的全周期覆盖，交易品种涵盖全部发电资源的能量交易和辅助服务交易，同时形成较为完善的规则体系和技术支持体系。

在连维良看来，国网区域供电量占到全国供电量近80%，下属26个省级电网覆盖了25个省份，国网电力现货市场启动对全国电改有重要意义。电力现货市场建设为打破地域局限创造了体制条件，下一步需要地方政府支持用户在全国市场进行资源优化配置，推动省间电力交易。同时，要“两手抓”，一手抓推进现货市场运行，一手抓电力交易中的中长期合同。（记者 王璐）

(责编：杨曦、仝宗莉)