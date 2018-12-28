原标题：网红“人造雪粉” 或存安全隐患

揉搓“人造雪”时会有异味摄影/本报记者 崔峻

商家自称“人造雪粉”无毒无害

近日，一种利用白色粉末和水制成的“人造雪”走红，不少网友将制作过程拍摄成短视频发布在网上。北京青年报记者发现，不少商家在网购平台上出售这类“人造雪粉”，购买者中部分用于装饰、布景，也有人购买“人造雪粉”给自己和孩子玩。商家向北青报记者介绍，“人造雪粉”的主要成分是聚丙烯酸钠的聚合物化学材料。专家表示，聚丙烯酸钠可分为食品级和工业级，食品级的聚丙烯酸钠是无毒无害的，而工业级的聚丙烯酸钠可能因“不纯”而残留部分有毒有害物质。专家提醒，网售的“人造雪粉”很可能是工业用聚丙烯酸钠，如不慎进入眼睛或误食，可能对身体有害，不建议拿来给孩子玩。

现象

制作“人造雪”视频网上走红

将一杯水倒在一小把白色粉末堆上，当水浸湿白色粉末后，粉末瞬间膨胀。不断揉搓后，原本一小把粉末渐渐变成一团细碎的白色物质，看起来像“雪花”一样。近日，这类“人造雪”的制作视频在网上走红。不少网友看到后不禁称奇，还有不少网友在热传视频下留言，询问“如何才能买到这种白色粉末”。

北青报记者注意到，网购平台上有销售此类“人造雪粉”，价格从每百克3元到50元不等。记者观察发现，多名商家出售的“人造雪粉”月销量超过1000笔，甚至有商家月销量达到6000多笔。

有商家告诉北青报记者，制作“人造雪”时，要以1（雪粉）比25的比例兑水，无需搅拌，用手搓开即可。制造好的“雪”可以在常温下存放2至3天，在室内可存放一周左右，“如果‘雪花’干了，再次加水后，‘雪花’会重新膨胀起来”。

北青报记者随机选择一家网店，以18元的价格购入一包500g的“人造雪粉”。但在“造雪”过程中发现，“人造雪粉”并非商家描述的那样“没有味道”，在混合过程中，“雪粉”不仅会发热，还有异味散发出来。

探访

商家自称人造雪粉“无毒无害”

这种“人造雪粉”究竟为何物？在商品描述页面，多名商家标注称“雪粉”并不是真的雪，是聚丙烯酸钠，并宣称其“高膨胀、高仿真、不黏手、无毒无害、无味”。有商家称，聚丙烯酸钠安全无毒，“就算小朋友不小心吃了，吐出来漱漱口即可”。

在用途描述中，商家除了标明“雪粉”可用来布置橱窗、舞台、影视拍摄、婚庆道具，魔术道具、节日装饰外，还提到“人造雪粉”可供儿童早教、儿童手工使用。

一名商家告诉北青报记者，“以前买‘雪粉’的大多是影楼、婚庆公司或者影视公司的人，买的量也大。”但他称，最近一段时间，涌入很多个人买家。

上周刚刚买过“人造雪粉”的阿琼告诉北青报记者，她买“人造雪粉”是为了让出生在南方，没见过雪的孩子体验一下看到“大雪”的感觉。李女士则告诉北青报记者，她购买“人造雪粉”是因为老师在学校给孩子布置了做“人造雪粉”变“雪”的作业。李女士说，她的孩子刚上小学二年级，班级的自然老师看到网上的视频后，觉得能借此让孩子增长知识，就购买了一些“人造雪粉”在班级给同学们做了实验，“孩子回来跟我说，他也想试试，我就从网上给他买了一包。”

隐患

“雪粉”接触眼睛或被误食可能有危险

这种“人造雪粉”是否真如商家所言“无毒无害”？北青报记者了解到，聚丙烯酸钠是一种新型功能高分子材料和重要化工产品，固态产品为白色（或浅黄色）块状或粉末。食品级的聚丙烯酸钠，可用于面包、蛋糕、果汁、冰激凌、酒类等食品中，作为添加剂使用。而工业用的聚丙烯酸钠可用于造纸或当做水处理剂使用。

北京化工大学材料科学与工程学院副教授陈东介绍，一般来说，聚丙烯酸钠是无毒无味的，干燥情况下呈白色粉末状，溶于水后呈透明胶状液体。“通常，纯度高的食品级聚丙烯酸钠很温和，对人的皮肤没有刺激，少量食用也是无害的。”

但专家表示，从目前网售的“人造雪粉”介绍看，所用的聚丙烯酸钠很可能为工业用聚丙烯酸钠，不建议家长拿来给孩子玩。“因为工业级的聚丙烯酸钠，可能在加工中会有其他化学物质残留，残留物质可能会对人体有害。

专家进一步解释，“残留物如果接触到眼睛或被人误食后，伤害会比较大。”陈东提醒，如果使用时“人造雪粉”不慎进入眼睛，要立刻用清水来冲洗，但如果被误食，一定要到医院就医，由专业人士来处理。

文/本报记者 王天琪 实习生 施世泉

(责编：仝宗莉、杨曦)