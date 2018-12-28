北京：手术等六类医疗服务价格将调整

原标题：手术等六类医疗服务价格将调整

先期规范调整1600余项医疗服务价格、降低大型仪器设备检验项目价格、提升中医和手术等医疗服务项目价格、取消医用耗材加成、实施医用耗材联合采购……继去年4月8日医药分开综合改革后，《北京市医耗联动综合改革实施方案》昨日正式出台。这次改革的核心是进一步理顺医疗服务比价关系，覆盖手术、检验、中医、病理、康复、精神等6大类项目。同时，取消了延续多年的医用耗材“加价”，变“卖药品、用耗材”为“提升服务、规范服务”。

改革方案主体内容可以概述为“五个一”，即一降低、一提升、一取消、一采购、一改善。 “一降低”是指降低大型仪器设备检验项目价格，控制检查费用；“一提升”是指提升中医、手术等医疗服务项目价格，体现医务劳动价值；“一取消”是指取消医用耗材加成，降低耗材价格；“一采购”是指实施医用耗材联合采购和药品带量采购，进一步腾出费用空间；“一改善”是指进一步改善医疗服务，增强群众获得感。

“有降有升”的价格规范调整共覆盖6大类项目，约占现行项目80%左右。除手术外，先期5大类1615项已公布。“继取消药品加成后，这次取消了医用耗材加成，破除医疗机构逐利机制；在降低大型设备检查费用的基础上,继续降低大型设备检验项目价格；在先行规范调整一批医疗服务价格后，优化结构，支撑薄弱专业发展。”北京市卫生健康委有关负责人介绍，方案还提出要改革与改善同步，改革与监管同步，改革与保障同步。与《方案》同时发布的还有《改善医疗服务规范服务行为2019年行动计划》。

北京青年报记者了解到，为巩固医药分开综合改革成效，持续深化医改，2017年7月，北京市委市政府就组织有关部门开展了医耗联动综合改革方案的研究制定工作，并形成《北京市医耗联动综合改革实施方案》。昨日，实施方案正式发布，并将于2019年6月中旬实施，全市各级各类公立医疗机构、政府购买服务和城乡基本医疗保险定点的3000多所医疗机构均参与此次改革。

核心

取消加成 医用耗材“进价”给患者

继去年取消药品加成后，本轮改革取消了医用耗材的加成，“加成机制”进一步退出医院。目前，医疗机构收费耗材对患者实行进价加差率收费，耗材进价500元以上的加成5%收费，500元以下的加成10%收费。取消医用耗材加成后，医疗机构将不再收取5%和10%的加成费用，直接按采购进价收费，患者在医用耗材上的花费将会减少。

同时，实施医用耗材联合采购和药品带量采购，将进一步降低药品耗材价格。北青报记者了解到，今年6月在全市二级及以上公立医疗机构（不含军队所属医疗机构）范围内，组织实施实行心脏支架、起搏器等京津冀医用耗材和国家药品集中采购试点,价格平均降幅15.5%。同时，国家将在明年3月推行11个城市部分药品带量采购，将进一步降低药品价格。随着药品和耗材集中采购与价格谈判范围的逐步扩大，这部分还将有更大空间。

有升有降 六大类医疗服务价格公布

本市总体上仍在沿用1999年的医疗服务价格，75%的服务项目价格低于成本。去年，首批435项医疗价格启动调整，打破了尘封近20年的医疗服务价格改革僵局。按照国家到2020年基本理顺医疗服务比价关系、取消耗材加成的总体要求，本轮改革中，将中医、病理、康复、精神、手术、检验6类项目同步纳入改革范围，并先期推出较为成熟的1600余项价格进行规范调整，变“卖药品、用耗材”为“提升服务、规范服务”。

有关负责人列举了三个例子，说明“有升有降”——

一是用大型仪器设备开展的项目价格进行了降价。如降钙素原(PCT)检测项目（主要用于检测重症患者感染程度，多用于重症病房、血液病房等）由180元降至100元；

对现行价格水平已经较低的项目，如凝血时间(CT)测定，现行价格仅1元，此次平移了价格；对部分价格明显低于成本或以医务人员人工操作为主的项目，如尿沉渣镜检，为显微镜下人工判读，进行了适当涨价调整，由1元调整为3元。

此外，对少数临床使用极少的项目暂按市场调节价管理，后续会根据临床开展情况动态监测调整。

二是用高值耗材较多、化验较多的病种费用下降。以手术项目为例，2017年全市医疗服务总费用中手术费用占比仅4%，在心脏介入、骨科手术等使用高值耗材较多的病种中，耗材费用占比超过50%以上，手术治疗费用占比基本不到10%。

以接受心脏支架置入手术治疗为例，改革前全部治疗总费用6万余元，综合改革实施后，患者整体治疗费用将下降500元左右。

三是病理诊断项目费用上升。行业内将病理比作医生中的医生，通俗讲是肿瘤良性、恶性的最终判定，“金标准”。以病理专业比较常用的“活检组织病理诊断”项目为例，本市现行收费为100元，这次把价格调整到150元。

昨日，调整后的1600余项医疗服务价格也对外公布。北青报记者梳理发现，在病理等政府定价医疗服务项目价格表中，分别对综合医疗服务、一般医疗服务、病理学诊断等类1600余项医疗服务项目进行了明确定价，像血小板计数一次5元；甲型流感病毒抗原检测59元；乙型流感病毒抗体测定12元；ABO血型鉴定一次15元；尿常规化学分析一次6元等等。而废止项目清单中，药物灌肠、穴位挑治埋针、关节脱位整复等皆在列。

调整项目多 但涉及人群小于去年

对患者个体而言，不同疾病患者费用有升有降，比如使用高值耗材较多、化验较多的病种，费用一般会下降，以技术劳务治疗项目为主的患者诊疗费则会有一定增加。虽然本轮涉及的项目数量较多，但涉及的人群要小于去年。市发展改革委相关负责人介绍，除化验项目外，其他项目仅有部分病人会涉及到，对大多数人没有影响。以项目最多的手术项目为例，涉及手术的患者仅占总就诊人数的3%左右。图片制作/杨亘

释疑

除规定不报销项目 其余项目均纳入医保

北青报：本次改革对患者个人负担有什么影响？

答：本次改革调整项目更广，但相比去年医药分开综合改革影响人群要小。按照国家到2020年要基本理顺医疗服务比价关系、取消医用耗材加成的总体要求，将中医、病理、康复、精神、检验、手术6类项目同步纳入改革范围，约占现行项目八成左右。虽然涉及的项目数量较多，但这些项目涉及的人群要小于去年。

从“五个一”，细分来看，三个“一”都是与“降费”相关。根据测算，改革后全市医疗费用总量上基本平衡，考虑医保报销政策，门诊患者费用基本持平，住院患者费用略有增加。但对患者个体而言，不同疾病患者费用有升有降，比如使用高值耗材较多、化验较多的病种，费用一般会下降，以技术劳务治疗项目为主的患者诊疗费则会有一定增加。对此，相关部门正在进行细化分析，对由于价格调整可能引起的费用涨幅较大的病种，将通过医保政策结合救助政策予以支撑，确保把个人负担及困难群体负担控制在合理水平。

总体上讲，短期看,改革后不同患者费用有升有降，但从长期看，通过压缩药品、耗材等价格空间，通过医疗服务的调整和规范，最终是让广大百姓更加受益。

北青报：本次改革先期调整的1600余项医疗服务项目，医保是否报销？

答：本次调整的医疗服务项目，除国家明确规定不报销的项目外，都纳入本市医保报销范围，精神类项目全部按甲类报销。市医疗保障局介绍说，在目前职工住院报销封顶线30万、城乡居民住院报销封顶线20万的基础上，将根据情况，进一步提高职工和城乡居民住院报销封顶线，减轻大病患者医药费负担。

此外，进一步提高医疗救助标准，加大对社会救助对象等困难群体救助力度。对长期住院的精神病患者，医疗费用个人负担医保兜底，对医疗机构的医保支付标准适当上调，调动医疗机构积极性。该负责人介绍，对由于价格调整可能引起的费用涨幅较大的病种，将完善单病种支付政策，通过医保政策和综合救助政策予以支撑，确保把特殊困难群体负担控制在合理水平。

北青报：本次改革政策出台后，对医务人员及医疗机构有什么影响？

答：本次改革除三个“降费”之外，提升的是医务人员的技术服务价值，提升的是医疗服务水平。对这部分项目价格的调整，着重体现了两个衔接：与国内同类型城市医疗服务价格水平相衔接，与本市医疗服务水平和技术水平相衔接。从医务人员来看，本次改革提高了医疗服务的技术价值，有利于规范服务行为，调动医务人员积极性，有利于提高医疗服务质量和水平。对医疗机构来说，通过深化改革取消不合理的药品加成和耗材加成两个补偿机制，建立更加合理的医疗服务价格体系，有利于医疗机构规范医疗行为，加强医疗质量管理，促进医疗行业高质量发展。

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更多三级医院号源分派至基层医疗机构

除改革方案和价格文件外，昨日本市还同步印发了《改善医疗服务规范服务行为2019年行动计划》，明确了5类40项重点任务，改革的同时改善医疗服务。

挂号上，进一步推进预约诊疗服务，将三级医院号源更多下放到基层医疗卫生机构，医联体核心医院优先向基层医疗卫生机构预留预约号源，专科医联体核心医院的相关专科预留30%专家号源给合作医疗机构，三级医院全部开展知名专家团队服务。

同时，与交通高峰期“错峰”就诊。各医疗机构要根据方便患者、缓解交通拥堵的要求合理配置出诊单元、出诊医生层级，发挥知名专家作用，多措并举优化挂号资源配置。五环内的三级医院要合理调整每日上下午出诊单元的比例，酌情增加下午出诊医生数量，避免患者就诊时段过于集中于交通高峰期，调整范围应覆盖全院绝大多数专业。

此外，三级医院要采取措施减少患者“排队”住院时间。要完善护工管理制度，为患者提供舒心服务。推进医院设立医务社工岗位，在诊疗、心理疏导、生活、法务、援助等方面提供患者支持服务。基层就诊方面，进一步扩大基层慢病用药种类，所有社区卫生服务中心实行“先诊疗、后结算”服务。

本版文/本报记者 张小妹 解丽

(责编：仝宗莉、杨曦)