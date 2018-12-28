原标题：“老赖”借款百万不还 藏身衣柜躲执行

法官发现被执行人躲在衣柜里 供图/房山法院

“去那里干吗啊，里面待着暖和啊？”近日，北京房山法院执行一庭蔡丰利法官在执行一起案件时，在衣柜里找到了“消失”已久的被执行人王某。鉴于王某逃避执行，拒不履行法院生效的判决，法院决定对其处以司法拘留15日的处罚。

法官上门被执行人“玩失踪”

当天，执行法官蔡丰利接到申请人彭某的电话，称被执行人这几日在王某某的娘家居住，但不能确定此时是否在家。蔡丰利法官立即决定到王某某的娘家碰一碰运气。中午11:37，蔡法官一行来到王某某的娘家，大门敞开，显然被执行人没有任何防备。进门之后，王某的岳母闻声从厨房而来。

“他们那个什么……那会儿走了，我不知道他们干什么去了，他们不常住我家，我这里是娘家……”王某的岳母说话吞吞吐吐，显然遮掩着什么。而在沙发上一男士外套和手包吸引了执行法官的注意。

有着丰富执行办案经验的蔡丰利意识到，被执行人很可能就在家中。 “是不是在家呢？会不会躲起来了？”

为逃避执行男子躲衣柜

蔡法官注意到客厅连接着两个房间，其中一间房门紧闭。当蔡法官推开房门，发现床上被子一团，王某岳母说话的声音立刻提高了几度。

“这是我的家，这是我的屋，你们能随便翻吗？！”

蔡法官打开衣柜门，发现里面衣服在动，一个人脑袋露了出来，这正是法官苦苦寻找的被执行人王某。“快！照张相！”法官立即让法警保留证据。随即王某整个人从衣柜里爬了出来。

“我不知道，我什么都不知道……”王某岳母立即改了口气开始狡辩，称自己不知道此事，什么也不清楚。王某岳母的行为虽已妨碍执行公务，执行法官顾其不了解情况，年龄较大，对其进行了批评教育。

经询问，被执行人王某表示无能力还款。鉴于其逃避执行，拒不履行法院生效的判决，最终法官决定对王某予以司法拘留15日。

“老赖”曾借款百余万拒执行

据了解，2017年5月王某夫妇以家庭共同生产生活需要，向彭某借款105万元，约定借款限期一年，到期后本金及利息一并还清。但一年过去了，王某夫妇只偿还了利息18900元。

经房山法院审理后，判决王某夫妇偿还彭某借款本金105万元，并支付利息、保全费等25万元。

案件进入执行阶段，经查询，王某夫妇名下无可供执行的财产。王某称别人也欠自己的钱，自己也在法院打官司，现在没钱还给申请人，称想办法筹钱还给申请人。后执行法官多次电话联系被执行人王某，电话一直无法接通，被执行人王某某始终没有露面。此时执行法官意识到，被执行人可能在逃避执行。

据申请人讲述，被执行人王某经常在微信朋友圈中炫耀自己的生活以及开车出去旅游的照片，但电话、微信均得不到任何回复。

文/本报记者 李铁柱

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