原标题：元旦期间高速路不免费 京新、京藏等高速路易拥堵

元旦期间高速路不免费

预计京新、京藏等高速路易拥堵 地铁将适时加开临客方便出行

北京青年报记者昨日获悉，今年元旦假期高速路不免费，预计道路情况较好，但京新、京藏等高速路易拥堵。元旦假期，北京地铁公司将适时加开临客方便市民出行。

假期多条高速易拥堵

12月27日，北京市交管局和高德地图联合发布元旦出行预测报告。报告显示，元旦假期，预计全国高速路整体路况较好，不会出现大面积或长时间拥堵。预计12月30日9点至11点为高速出程拥堵高峰；1月1日为返程拥堵高峰，14点至19点拥堵程度较高。

根据高德地图交通大数据预测，元旦期间北京市出程易拥堵缓行的高速有G7京新高速、G6京藏高速、S12机场高速、S32京平高速、G45大广高速等；元旦期间北京市返程易拥堵缓行的高速有G7京新高速、G6京藏高速、S12机场高速、通燕高速、S15京津高速等。

预计节日期间易发生拥堵或缓行的收费站有白庙收费站、榆垡南收费站、吴各庄收费站、上清收费站、台湖收费站等。

元旦假期地铁将适时加开临客

此外，北青报记者从北京地铁公司了解到，预计12月29日(周六)中午至晚间，西单、王府井、前门、东单、宣武门等商业区周边车站、欢乐谷景区以及重点换乘车站客流均有小幅增长，元旦假期北京站、北京西站等交通枢纽车站客流增幅明显。

根据节日期间运输特点，地铁公司提前制定指挥预案，关注12月29日中午至晚间以及1月1日晚间的客流变化情况，及时调整列车运行，适时加开临客。

地铁新线换乘站客流量较大

今年底，北京地铁公司将开通6号线西延(金安桥——海淀五路居)以及8号线三四期(珠市口——瀛海)。新线开通后，新增金安桥、珠市口、永定门外三座换乘车站，可分别实现新线与S1线、7号线、14号线换乘。同时6号线北运河东、7号线垡头、8号线中国美术馆、亦庄线亦庄火车站四座车站随新线同步开通。

开通初期新线和新站的客运量总量相对较小，但路网结构相应变化，特别是金安桥、珠市口变更为换乘站，地铁公司将加强换乘站间联动配合和客流组织。

此外，8号线中国美术馆站受到旅游客流影响，预计节假日客流密集；随着城市副中心启用，6号线、八通线副中心线路和车站客流将进一步增长。

(责编：杨曦、仝宗莉)