自然资源部下文要求加快推进批而未供土地处置工作

人民网北京12月28日电 （朱江）记者从自然资源部获悉，为更好实施建设用地“增存挂钩”机制，加快推进批而未供土地处置工作，自然资源部办公厅近期印发《关于批而未供土地处置有关问题的通知》（以下简称《通知》），《通知》显示，农用地转用或土地征收经依法批准后，未公告补偿安置方案的，可认定为未实施具体征地行为。对已公告补偿安置方案，因相关规划、政策调整，不具备供地条件的土地，在处理好有关补偿事宜后，可由市、县人民政府按相关规定，逐级报原批准机关申请撤回有关批准文件，原批准机关同意撤回的，批准文件不再执行。

《通知》强调，对国务院批准的城市建设用地，省（区、市）已批准实施方案的，因相关规划、政策调整等原因，部分已不具备供地条件的，可由市、县人民政府按相关规定，逐级报省级人民政府申请调整用地实施方案，并报自然资源部备案；未批准实施方案的，省级自然资源主管部门要加快组织报批工作，并及时报自然资源部备案。对省级人民政府批准的城市建设用地，需要用地调整的，由各省（区、市）规定。

《通知》指出，有关用地批准文件调整后，由省级自然资源主管部门负责及时变更备案信息，用地不再纳入批而未供土地统计。本文件自下发之日起执行，有效期五年。

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