两部门：全年一次性奖金2022年后并入当年综合所得缴纳个税

财政部、国家税务总局27日联合发文明确，居民个人取得全年一次性奖金，符合规定的，在2021年12月31日前，不并入当年综合所得；但自2022年1月1日起，应并入当年综合所得计算缴纳个人所得税。
这份名为《关于个人所得税法修改后有关优惠政策衔接问题的通知》明确了社会关心的全年一次性奖金、上市公司股权激励等诸多有关优惠政策衔接问题，旨在推动新修改的个税法于2019年1月1日起顺利落地实施。
通知明确，2021年12月31日前，居民个人取得全年一次性奖金，不并入当年综合所得，以全年一次性奖金收入除以12个月得到的数额，按照通知所附月度税率表，确定适用税率和速算扣除数，单独计算纳税。
中央企业负责人取得年度绩效薪金延期兑现收入和任期奖励，符合规定的，在2021年12月31日前照此执行；2022年1月1日后的政策另行明确。
根据通知，居民个人取得股票期权、股票增值权、限制性股票、股权奖励等股权激励，符合相关规定条件的，在2021年12月31日前，也不并入当年综合所得，全额单独适用综合所得税率表。2022年1月1日之后的股权激励政策另行明确。
通知规定，保险营销员、证券经纪人取得的佣金收入，属于劳务报酬所得，以不含增值税的收入减除20%的费用后的余额为收入额，收入额减去展业成本以及附加税费后，并入当年综合所得，计算缴纳个人所得税。保险营销员、证券经纪人展业成本按照收入额的25%计算。
通知还就个人领取企业年金、职业年金，个人解除劳动关系、提前退休、内部退养获得的一次性补偿收入的政策，单位按低于购置或建造成本价格出售住房给职工，外籍个人有关津补贴政策等缴纳个税事宜作出具体说明，这些规定都将于2019年1月1日正式实施。
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