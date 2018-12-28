原标题：个税、社保、网购、海淘1月起这些领域有大变化

迈向2019年的步子越来越近。新一年开始，你的工资该如何扣税？做代购和微商将面临哪些变化？喜欢海淘的你需要了解啥政策？

诸如此类与你切身利益相关的问题，将在2019年迎来大变化，新年开始，一批惠民政策即将落地。

新个税法全面实施，工资收入将享个税专项扣除

2019年1月1日起，中国实施新的个人所得税法，《个人所得税专项附加扣除暂行办法》同步实施。

纳税人计算个税应纳税所得额时，在每月5000元基本减除费用扣除和“三险一金”等专项扣除外，还可享受子女教育、继续教育、大病医疗、住房贷款利息或住房租金，以及赡养老人等六项专项附加扣除。

首部电商法实施，代购微商需依法纳税

《中华人民共和国电子商务法》将于2019年1月1日起施行。

这是中国电商领域首部综合性法律，涉及电子商务经营主体、经营行为、合同、快递物流、电子支付等方面，对电子商务发展中比较典型的问题做出明确具体的规定。

新法明确了利用微信朋友圈、网络直播等方式从事商品、服务经营活动的自然人也是电子商务经营者，从事个人代购、微商也须依法办理工商登记取得相关行政许可，依法纳税。根据《电商法》，今后电子商务经营者会受到严格监管，一旦违规将面临最高200万元罚款。

跨境电商零售进口政策调整

2019年1月1日起，中国将调整跨境电商零售进口税收政策，提高享受税收优惠政策的商品限额上限，扩大清单范围。

税收政策的调整，将年度交易限值由每人每年20000元提高至26000元，今后随居民收入提高相机调高。将单次交易限值提高至5000元，同时明确完税价格超过单次交易限值但低于年度交易限值，且订单下仅一件商品时，可以自跨境电商零售渠道进口，按照货物税率全额征收关税和进口环节增值税、消费税，交易额计入年度交易总额。明确已经购买的跨境电商零售进口商品不得进入国内市场再次销售。

独生子女补助标准提高

国务院办公厅印发的《医疗卫生领域中央与地方财政事权和支出责任划分改革方案》自2019年1月1日起开始执行。

《方案》提出，中央制定计划生育扶助保障补助国家基础标准，独生子女补助标准提高。这也意味着此前实施的“农村部分计划生育家庭奖励扶助金”“计划生育特别扶助金”将统一于国家基本标准，根据经济社会发展情况不断增高，补贴形式由中央安排。

电子证照迎“一网通办”，6项国家标准将实施

今年11月，国家市场监督管理总局等多部门联合发布了《电子证照 总体技术架构》《电子证照 目录信息规范》《电子证照 元数据规范》《电子证照 标识规范》《电子证照 文件技术要求》《电子证照 共享服务接口规范》等6项国家标准。

该系列标准将于2019年1月1日起实施，标准内容包括：电子证照应用的总体技术框架、统一的证照分类规则和证照基础信息。6项标准的施行，将有助于推动实现全国“一网通办”，让政务信息资源共享和服务更顺畅，让百姓切实感受办事更便捷。

社保将由税务部门统一征收

按照此前中办、国办印发的《国税地税征管体制改革方案》，从2019年1月1日起，将基本养老保险费、基本医疗保险费、失业保险费、工伤保险费、生育保险费等各项保险费交由税务部门统一征收。

按照高效、便民的原则，合理确定非税收入征管职责划转到税务部门的范围，整合纳税服务和税收征管等方面业务，优化完善税收和缴费管理信息系统，更好地便利纳税人和缴费人。

(责编：杨曦、仝宗莉)