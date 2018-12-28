原标题：酒店床单带血混洗强行蒸白：这次靠什么“洗白”？

知名大V“花总”前段时间爆出五星级酒店“一块抹布擦所有”后，不少人曾条件反射式地追问，那些上不了星的连锁快捷酒店岂不是更加不堪？现在，至少部分答案来了。

最近，有视频拍客在武汉入住一家快捷酒店后，身体出现了干燥瘙痒状况，于是对一家专门负责酒店床单清洗的外包洗涤公司进行了卧底拍摄。视频显示，带血床单和普通被罩被混洗，足浴会所裤头和酒店毛巾一起搅拌，工人随意添加工业级草酸等违规原料……而这样洗白的布草，被送往各大快捷酒店，其中不乏知名品牌。

五星级酒店的床单是不是一定清洗得更干净，让人不敢打包票，但此次曝光的暴力清洗，问题可能比五星级酒店的“一块抹布擦所有”有过之而无不及。这已经不只是卫不卫生的问题，因为当带血的床单与普通被罩，足浴会所布草与酒店毛巾，都“共洗一锅”，不仅无法达到洗净的目的，还增加了二次污染的可能性；而拿违规化学原料“暴力蒸白”，本身就伤及人的皮肤。

如此不堪的场景是否只是个案？结合以往的情况看，情况不容乐观。早在两年前，就有媒体进行过类似调查，结果发现带血带呕吐物床单混在一起洗，并且使用强酸强碱去污渍。这与此次情况几乎如出一辙；而这个月初，有媒体暗访广州评分较高10家连锁快捷酒店，发现半数房间检测出大肠菌群等致病菌。

由此或可得出一个不算太夸张的结论：从平价的快捷连锁酒店到高端五星级酒店，它们的真实卫生状况至少比它们所标榜和展示的要差。这次暗访视频中有一个细节，清洁个人自爆，通过违规原料“暴力漂白”，“什么东西放进去拿出来都是白的！”

也就是说，一般人用肉眼观察和惯常生活经验，已经无法判定一个酒店的床单是否干净。在这个意义上说，此前不少网友“发明”的种种住酒店攻略，像如何避免少与酒店床单接触，可能确是一种无奈的现实选择。

面对从内控到外包，从平价酒店到星级酒店都出现卫生状况“失守”的情况，仅靠用户个人自我防护远远不够，酒店方面显然应负起责任。就拿床单清洗来说，粗暴混乱的清洗到底有多普遍，酒店管理方又是否知情，它们选择外包清洁公司的标准是什么，这些应该要有一个正面回应。

如果说客房卫生打扫不规范，更多属于酒店内部管理失控，那酒店外包出去的床单清洗混乱，还指向了下游的布草清理行业问题。不只是酒店床单，前不久新京报就报道了江西南昌的“医院布草混洗”乱象。

这之中引申出的另一个问题是，一些与消费者卫生权益直接相关的清洗行业，可能不缺乏行业标准，但在现实中是否处于监管盲区，仍有必要引起重视。这些行业不直接面向消费者，而只是作为医院、酒店、娱乐等相关产业的下游行业存在，天然容易被忽视，这也更加需要监管部门当好“守夜人”角色。

酒店也好，医院也罢，床单的干净卫生状况，它们都是第一责任主体。但是，外包床单清洗乱象提醒社会，现代服务业每个环节都环环相扣，任何一个节点失守都会影响到整体质量。

对应到监管，也必须打造全流程的联动监督机制，堵住共性漏洞，否则难免事倍功半。床单的卫生状况看似是细枝末节，却实际影响到人们最基础的安全感与行业形象，何以救赎，实在不该只有媒体的卧底曝光。

(责编：杨曦、仝宗莉)