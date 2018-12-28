收房时发现配套设施与当初承诺相差甚远 业主草拟拒收房通知

原标题：业主草拟拒收房通知_华商网

华商报讯（记者 佘晖 实习生 王路 摄影 佘樱）终于等来开发商的交房通知，城东万锦城云禧小区的业主却发现，开发商所谓的已达交房条件与当初宣传信息相差甚远，绝大多数配套未完成。于是，业主们草拟了一份“拒绝收房通知书”以表抗议。

业主认为未达到交房条件

万锦城云禧小区位于西安城东浐河东路上，赵先生就是被通知即将交房的业主之一。他说，开发商当初的承诺与目前现状差距较大，业主们根本难以接受。

赵先生说，业主们大多于2017年3月到2018年上半年间在该小区购买了房子，开发商宣传承诺高价位打造高端轻奢园林居住环境，交房时大家发现，大量宣传与实际情况不符，“当时开发商通过宣传册介绍小区的‘尊、畅、净、智、守’等5重体验，对应包括入户专属指纹密码锁、室内呼吸循环系统、末端净水系统可达直饮、车牌智能识别、紧急呼叫系统、设置红外防盗及燃气泄漏报警等。另外，当时合同中约定以及沙盘上显示的还有塑胶跑道、篮球场、羽毛球场设施。但是没有全部兑现，而且还差不少。”

业主陈女士称，2018年12月21日至23日，业主们陆续收到盛恒（西安）房地产开发有限公司的交房通知书，通知中明确称项目已完全竣工，达到交房条件，2018年12月29日到31日交房。业主们来到小区才发现，小区目前的配套设施与开发商此前承诺相去甚远，竟然绝大多数尚未完成：新风系统变空气净化器，塑胶跑道、篮球场、羽毛球场都没兑现，阳台未封闭、楼道狭窄等问题。

面对诸多承诺未兑现的情况，业主们找到开发商讨要说法，但对方的答复却难以令大家满意。无奈之下，业主们拟了一份“拒绝收房通知书”以示抗议，“大家正在签名，小区一共1800户左右，现在已经有700多户签字了。”业主说。

开发商承诺29日答复

昨日下午，业主任先生说，关于新风系统问题，开发商的解释是当初发给大家的空气净化器就是指的户内呼吸循环系统。“这不是胡扯吗？那东西当初说的是奖励。”任先生说，开发商称净水系统设备也已经购置到位，但因设备特点原因需业主入住后叫来厂家免费安装，业主的其他各项要求开发商也已梳理上报，并承诺将于12月29日答复业主。

任先生提供的一段交谈录音中，开发商一位李姓负责人曾就业主们提出的相关问题进行说明，其中提到新风系统变成空气净化器的问题，该负责人明确表示，按照他们相关部门的反馈，当时说的新风系统确实就是这么一台空气净化器，那些没有领空气净化器的68户业主还可以继续去领取。然后，该负责人又提到塑胶跑道、球场等运动场地问题，“将来都会有。”

昨日下午，记者以业主的身份来到万锦城云禧小区售楼部行咨询。“我们是大公司，决策一件事情都是需要一定时间的，不是几个人的小公司，负责人拍拍脑袋就能定一些事情。”开发商先后出来黄姓、李姓两名负责人解释，他们表示，业主们的意见的确已经上报，但公司需要走流程，目前无法给出答复，只能等到此前约定的12月29日，公司上层决策后，才能给业主一个答复。

(责编：仝宗莉、赵爽)