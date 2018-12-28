原标题：有人推销疫苗险 防疫人员：别上当

华商报讯（记者 李琳）12月27日，有家长称，接到桃园社区卫生中心工作人员打来的推销36元购买疫苗保险的电话。当事人及记者均向该社区进行核实，社区称并非本单位行为。

家住西安市桃园社区的家长张女士说，早上接听了一个180开头的手机来电，是推销“疫苗险”的，对方自称是桃园社区卫生服务中心的，推荐一款预防孩子在疫苗注射期间出现问题的保险，价格36元。当张女士问是桃园社区中心哪个科时，对方挂了电话。随后，张女士致电桃园社区卫生服务中心求证，工作人员表示中心不推销保险。

27日下午，华商报记者联系桃园社区卫生服务中心负责给儿童接种疫苗的计划免疫科，一位工作人员说，没听说过疫苗险，科里只负责给辖区儿童接种疫苗，一般只有家长没有按时给孩子接种疫苗时，科里才会电话联系催促家长，而且用的也是84开头的办公电话，不会用手机。她建议家长再遇到这种情况，可直接致电计免科，以免上当。

在近年疫苗不安全事件影响下，一些保险公司推出了疫苗险。但业内人士分析说，疫苗险更像一个噱头。接种疫苗后，可能会出现一些不良反应，多数为出现局部红肿、发热、食欲不振等轻微综合症状，一般1～3天内就会消失，不必过于担心。比较严重的反应应及时就医，大家基本都有医保，可以根据规定报销。

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