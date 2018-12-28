原标题：50万资产评估成142万 镇长财政所长各受贿20万

华商报讯（记者 佘晖）在主持移民搬迁中，蓝田县蓝桥镇原镇长蔺元安排镇财政所所长对一家合作社资产进行虚假评估，将50万元的资产评估为142万余元。近日，中国裁判文书网公布了该案的一审判决：收受贿赂的原镇长、财政所长分别获刑，行贿者也被判处有期徒刑。

今年8月21日，蓝田县纪委通报19起扶贫领域腐败和作风问题典型案例。其中包括蓝田县蓝桥镇原镇长蔺元、蓝桥镇财政所原所长徐龙在移民搬迁中收受贿赂的问题。12月19日，中国裁判文书网披露了该案判决书。

判决显示，36岁的蔺元原系蓝田县洩湖镇镇长，2013年3月至2017年4月任蓝田县蓝桥镇镇长。

蓝田县法院审理查明：2016年9月，蓝田县政府在蓝桥镇开展移民搬迁工作。按照工作要求需要在辖区狮峰村、柳坪村、圪塔庙村进行征地，其中在柳坪村征地59.78亩，范围涉及到时任蓝桥镇柳坪村村委会主任张忠彦为法定代表人的蓝关古道生态农业专业合作社拆迁。在合作社拆迁过程中，张忠彦为获取更多补偿款找到时任蓝桥镇镇长、蓝桥镇征地拆迁协调小组组长蔺元，蔺元答应给予合作社更多补偿，并将征地拆迁补偿等具体事宜交由时任蓝桥镇财政所所长徐龙协调、处理。

徐龙参与合作社征地拆迁后，要求张忠彦在获得更多补偿款后为其购置一辆轿车。经蔺元授意，在徐龙操作下，合作社的资产被违规评估为142.26万元（超实际资产价值91万余元）。2016年10月，张忠彦与蔺元在西安市南二环真爱洗浴中心洗浴后，送给蔺元10万元好处费。张忠彦亦免除了2016年6月蔺元向其借款10万元。蔺元将20万元用于赌博、装修房子及日常消费等。

同年10月29日，张忠彦应徐龙要求，在西安市凤城五路东风日产4S店送给徐龙20万元购车款。10月31日，蓝桥镇政府将征迁补偿款142.26万元转至合作社账户内，张忠彦当日将该笔款项转入妻子韩某账户，次日提现。

2017年10月，西安市纪委在核查张忠彦涉及柳坪村移民搬迁相关问题时，张忠彦交代了本案犯罪事实。2017年12月1日，蔺元在蓝田县纪委尚未采取相关措施时主动交代了收受张忠彦10万元好处费的事实。案件在审理中，蔺元的亲属代为退赃10万元，徐龙的亲属代为退赃20万元。

法院认为，被告人蔺元作为国家工作人员，利用职务上的便利非法收受他人财物，为他人谋取利益；被告人徐龙作为国家工作人员，索取他人财物，其二人行为已经构成受贿罪。被告人张忠彦为谋取不正当利益，给予国家工作人员以财物，已经构成行贿罪。一审以受贿罪判处被告人蔺元有期徒刑2年6个月，并处罚金20万元；判处徐龙有期徒刑3年2个月，并处罚金22万元；以行贿罪判处张忠彦有期徒刑1年6个月，并处罚金20万元。蔺元退赃的10万元、徐龙退赃的20万元予以没收上缴国库，蔺元受贿的10万元继续予以追缴。

(责编：仝宗莉、赵爽)