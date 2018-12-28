报告称2017年中国整体个人融资规模近45万亿

近日，中国社会科学院国家金融与发展实验室发布报告称，2017年中国整体个人融资规模已接近45万亿元人民币。报告认为，2009年到2017年，中国个人融资进入“大发展”阶段。金融机构提供的消费信贷品种从以前的单纯住房消费贷款，进一步扩大到助学贷款、住房装修贷款、医疗贷款、旅游贷款、个人综合消费信贷等多个品种。
本次报告课题组成员、国家金融与发展实验室高级研究员黄国平认为，个人融资根据用途不同主要分为个人消费性融资和个人经营性融资，对促进消费和小微民营经济发展具有重要作用。 华商报记者 黄涛
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中央政治局定调2019年经济工作 释放三大信号 中新社北京12月13日电 (记者 周锐)在外部环境发生明显变化，中国经济稳中有变，下行压力有所加大的情况下，中共中央政治局13日召开会议，分析研究2019年经济工作，传递出三大重要信号。 总结今年成就：有效应对了外部环境的深刻变化 …【详细】
统计局：11月经济运行稳中有进 投资增速继续回升 人民网北京12月14日电 国家统计局今日发布的多项宏观经济数据显示，11月我国经济运行处在合理区间，保持总体平稳、稳中有进发展态势，全年经济社会发展主要目标任务有望较好完成。 国家统计局表示，当前国内外环境依然错综复杂，经济运行稳中有变…【详细】