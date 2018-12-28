报告称2017年中国整体个人融资规模近45万亿

原标题：个人融资规模近45万亿

近日，中国社会科学院国家金融与发展实验室发布报告称，2017年中国整体个人融资规模已接近45万亿元人民币。报告认为，2009年到2017年，中国个人融资进入“大发展”阶段。金融机构提供的消费信贷品种从以前的单纯住房消费贷款，进一步扩大到助学贷款、住房装修贷款、医疗贷款、旅游贷款、个人综合消费信贷等多个品种。

本次报告课题组成员、国家金融与发展实验室高级研究员黄国平认为，个人融资根据用途不同主要分为个人消费性融资和个人经营性融资，对促进消费和小微民营经济发展具有重要作用。 华商报记者 黄涛

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