原标题：科创板被证监会和上交所“置顶” 业界判断明年上半年推出概率大

在证监会日前明确的下一步要做好的重点工作中，科创板领衔：确保在上交所设立科创板并试点注册制尽快落地，统筹推进发行、上市、信息披露、交易、退市、投资者适当性管理等基础制度改革，更好服务科技创新和经济高质量发展。

上交所确定的下一阶段着重做好的八方面工作，科创板同样被放在了第一位：全力推动科创板改革和注册制试点尽快落地。按照“高标准、快推进、稳起步、强功能、控风险、渐完善”的工作思路，加快制定业务规则和配套制度，努力建设一个充满生机和活力的科创板市场，推动注册制形成可复制可推广的典型样本。

“科创板的设立，无疑给我国新兴科技产业发展及相关股权投资带来了全新的拓展空间。”通江投资集团董事长张保国昨日在接受采访时表示。

对此，他予以进一步解释：一方面，从历史数据中不难看出，大多新兴科技企业在发展初期盈利能力都相对较弱，很难迈过传统IPO的审核门槛。“科创板的出现将避免‘利润至上’原则，通过施行注册制，形成‘利润、流动性、营收、市值、资产’五个维度的评估模式，推动企业在更加市场化机制的平台上展现核心竞争力，公平获得资本市场的支持。”张保国说。

“今年的中央经济工作会议提出‘推动在上交所设立科创板并试点注册制尽快落地’，此后证监会、上交所对此都有所表态，尤其是上交所方面，提出加快制定业务规则和配套制度。由此判断，科创板明年上半年推出的可能性非常大。”一位券商人士在接受记者采访时表示。

虽然科创板相关的业务规则和配套制度尚未出台，但目前市场参与主体、地方政府正在积极对接科创板，特别是各地对科创板的“选秀”已经先行，并且相继完成摸底工作。同时，还有地方政府通过出台鼓励政策，“真金白银”支持科创企业发展。

“随着科创板相关制度的逐步出台，通江投资集团也将加大在该领域关注力度，通过围绕科创板政策原则，制定更加清晰、务实的投资规划，带动更多资源助力新兴科技产业发展。”张保国说。

上交所相关负责人表示，下一步，上交所将在中国证监会的统一部署下，就各项规则及配套制度向社会各界征求意见，推进相关技术系统开发工作，服务和引导中介机构准备上市资源，为科创板设立和注册制试点做好准备。 据证券日报

(责编：仝宗莉、赵爽)