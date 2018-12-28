原标题：共享单车“一地鸡毛” 5G成共享经济下个推手

共享经济一度被捧上高位。

以共享经济的代表行业共享单车为例，其一度被誉为“新四大发明”之一。但赞誉来得快去得也快，如果说2017年是共享单车元年，那么2018年则对于共享单车而言则为泡沫破碎的一年。

ofo如今陷入被用户围堵要押金的局面，其创始人也被列入失信名单被限制消费；摩拜单车早已被证实持续亏损，日前又开始大规模裁员；唯有哈啰出行及时转身，逐步接入网约车业务。

曾经风光靓丽，如今一地鸡毛。谈及共享单车行业陷入困境的原因，一千个看客眼中或许有一千个哈姆雷特，但达成共识的是，共享经济并非洪水猛兽，共享单车的落寞也绝不意味着共享经济时代的谢幕。

在市场看来，ofo、摩拜等共享单车公司百家争鸣抢占市场的局面可以被总结为共享经济上半场。在上半场的角逐中，平台的首要任务是抢占市场。而到了下半场，平台必须考虑可持续发展的问题。

共享经济上半场的处境也正在给予该行业下半场的布局者予以警示。中国财政科学研究院应用经济学博士后盘和林认为，进入下半场后，还能够发展得风生水起的，一定是那些立足于技术进步，广泛采用人工智能、大数据等前沿技术，并以市场需求为导向、不断创新的企业。

另有评论人士谈到，5G将成为共享经济的一个重要推手，随着5G时代的到来，物联网常态化，共享无人驾驶汽车有望成为主流，闲置物品的共享也有了使用情况监督的网络基础。

(责编：杨曦、仝宗莉)