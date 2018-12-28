中央经济工作会议引网友广泛关注

漫画：“四轮驱动”。

商海春作（新华社发）

抢抓重要战略机遇期，坚定迈向高质量发展。图为沈阳新松机器人自动化股份有限公司工业机器人生产车间。

新华社记者 杨 青摄

在中国（河南）自由贸易试验区郑州片区综合服务中心，工作人员在为企业办理相关业务（11月20日摄）。

新华社记者 冯大鹏摄

河北省邯郸市环保局魏县分局无人机在魏县一家企业监测空气质量指数（11月1日无人机拍摄）。

新华社记者 王 晓摄

中国经济形势和经济发展计划是世界性话题。

中央经济工作会议12月19日至21日在北京举行。中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平，在会上发表重要讲话，总结2018年经济工作，分析当前经济形势，部署2019年经济工作。

一年一度的这一会议，引发网友广泛关注。“巩固、增强、提升、畅通”的“八字方针”、“重点解决好高校毕业生、农民工、退役军人等群体就业”、“构建房地产市场健康发展长效机制”等大量话题受到网友热议。

“2019年经济工作将这样干”

明年是新中国成立70周年，是全面建成小康社会关键之年，做好经济工作至关重要。

12月21日，微信公众号“人民日报”发布的《7大任务！2019年经济工作将这样干》《极简版来了！中央经济工作会议要点，不到800字》和人民网公众号发布的《重磅！中央经济工作会议要点来了！》，一经发布即很快获得10万以上阅读量，网友们纷纷点赞并留言。网友“家和万事兴”说，“说了算、定了干，大战2019年，以优异成绩迎接中华人民共和国成立70周年！”网友“真正善美”说，“希望我们的伟大祖国越来越富强，希望我们的人民越来越幸福，明年接着撸起袖子加油干！”也有网友表示，“把更多救命救急的好药纳入医保，很感动；期待重点解决好高校毕业生、农民工、退役军人等群体就业。”

网络上，人民日报的社论和数篇“本报评论员”文章引发大量转载。社论《深化供给侧结构性改革要在巩固增强提升畅通上下功夫》指出，刚刚闭幕的中央经济工作会议，认真总结今年经济工作，深入分析当前经济形势，全面部署明年经济工作，提出了巩固、增强、提升、畅通的八字方针，对于我们坚定信心、深化认识，做好明年经济工作，具有重大而深远的意义。《为全面建成小康社会收官打下决定性基础》《深化对做好经济工作的规律性认识》《正确认识我国发展的重要战略机遇期》《坚持以供给侧结构性改革为主线不动摇》等“本报评论员”文章，从不同侧面对中央经济工作会议精神进行了解读。

新华网12月21日起，连续多天就中央经济工作会议精神发表评论——《把握发展大势坚持稳中求进》《通过改革开放破解前进中的问题》《把握重要战略机遇期奋发有为》等。这组文章分别关注到要做好明年经济工作，应该如何去做；推进改革开放，破解发展难题，要抓住主要矛盾，找准突破口和着力点；要把握好加快经济结构优化升级、提升科技创新能力、深化改革开放、加快绿色发展和参与全球经济治理体系变革的新机遇等话题。

微信公众号“央视新闻”的《中央经济工作会议：实施更大规模的减税降费》一文，也很快即达10万以上阅读量。

“中央经济工作会议”成热门话题

截至12月26日晚，微博话题“中央经济工作会议”阅读量超过3.7亿，讨论量8.3万，话题评论、点击量持续增长，成为热门话题。

人民日报的一条微博被大量分享。文字很短，“转存！32条干货，带你速读中央经济工作会议。收藏，学习！”另配有9张图，清晰梳理了32句话。同是人民日报的一条谈楼市的微博，被近6万次转发，成为“中央经济工作会议”话题下的热门微博。这条微博摘录了中央经济工作会议精神说，要构建房地产市场健康发展长效机制，坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位，因城施策、分类指导，夯实城市政府主体责任，完善住房市场体系和住房保障体系。

微博账号“新京报”发布了一条2分钟动画，关注中央经济工作会议重点。这条微博还指出，2019年将要抓好7项重点工作任务。会议指出，继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策；实施更大规模的减税降费；加快5G商用步伐；坚持“房住不炒”分类指导……

微博账号“中国证券报”则发布快评说，让减税降费更加掷地有声。中央经济工作会议12月19日至21日在北京举行。会议指出，积极的财政政策要加力提效，实施更大规模的减税降费。这既是对市场谣言的有力粉碎，也是对市场预期的坚定引导。

微博账号“武汉发布”注意到，推动区域协调发展是中央经济工作会议确定的，明年要抓好的7大重点任务之一。会议强调，要统筹推进西部大开发、东北全面振兴、中部地区崛起和东部率先发展。

就中央经济工作会议，各地网友发表看法。网友“日月兼顾”说：“我一直记着这句话，房子是用来住的，不是用来炒的，所以期待不久的将来，在这座城也有一套属于我的房。”也有网友留言说：“坚持新发展理念，建设现代化经济体系，祖国越来越好，期待明年有更好的政策！相信国家！”有的网友关心民营经济，留言说“加强和保障民生，大力支持民营企业发展，明年是至关重要的一年，新的起点，新的征程，努力！”

“直面民生关切”

中央经济会议指出，要完善制度、守住底线，精心做好各项民生工作。要把稳就业摆在突出位置，重点解决好高校毕业生、农民工、退役军人等群体就业等。

各地民众关注点不同。湖北新闻公众号发布的《中央经济工作会议精神在湖北引起强烈反响》一文，通过视频、文字、图片结合的形式，聚焦了湖北省不同行业群体的关注点。崇阳县天城镇基层群众夏继龙说，“民生保障实惠最多的是农村和贫困地区，让改革发展成果更多地惠及我们基层老百姓。”襄阳市民主路社区居民董雪表示，“我希望相关环保部门能够按照中央经济工作会议的要求，将相关环保措施、举措尽快地落实，守护好我们的蓝天。”武汉理工大学经济学院教授付新平则说，“把长江的运输、长江的通道和陆上的铁路公路的通道，形成东西开放的一个全方位的开放格局。那么对湖北来说，是非常难得的发展机遇。”

央广网文章《中央经济工作会议精神在广大干部群众中引发热烈反响》报道，针对中央经济工作会议强调统筹区域协调发展，吉林大学经济学院教授姚毓春敏锐察觉到从过去加快东北老工业基地振兴的提法转换成今年重点部署的东北全面振兴，他认为，东北要全面推进工业、粮食种植、现代农业等综合发展，同时发挥绿水青山、冰天雪地等生态资源优势，实现全面振兴。

新华网发布的《2019中央经济工作会议：直面八大民生关切》一文，梳理了中央经济会议对就业、健康、环境、教育、住房、扶贫等民生问题的关注。文章指出，民之所望，政之所向。此次会议释放出的一系列政策部署，直指民生关切。

(责编：赵爽、仝宗莉)