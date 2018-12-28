我国成为全球九个世界气象中心之一

本报北京12月27日电 （记者刘毅）气象部门庆祝改革开放40周年电视电话会议27日召开。中国气象局局长刘雅鸣在会上表示，改革开放40年来，我国气象现代化建设突飞猛进，变化翻天覆地，被世界气象组织正式认定为世界气象中心，成为全球9个世界气象中心之一，标志着我国气象现代化的整体水平迈入世界先进行列。
改革开放40年来，我国建成了世界上规模最大、覆盖最全的综合气象观测系统，2400多个国家级地面气象观测站全部实现自动化，区域自动气象观测站达到近6万个，乡镇覆盖率达到96%。成功发射17颗风云系列气象卫星，8颗在轨运行，198部新一代多普勒天气雷达组成了严密的气象灾害监测网，初步建立了生态、环境、农业、海洋、交通、旅游等专业气象监测网。
我国建成了精细化、无缝隙的现代气象预报预测系统，已经能够发布从分钟、小时到月、季、年再到年代际的预报预测产品，全球数值天气预报精细到10公里，全国智能网格预报精细到5公里，区域数值天气预报精细到1公里，建立了台风、重污染天气、沙尘暴、山洪地质灾害等专业气象预报业务。
我国建成了高速气象网络、海量气象数据库、超级计算机系统，气象高速宽带网络达到每秒千兆，气象数据存储总量近300TB，高性能计算峰值达到每秒8000万亿次。
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