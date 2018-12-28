新华社北京12月26日电 题：聚焦“八字方针”明年如何打造供给侧结构性改革“升级版”？

新华社记者 高亢、安娜

中央经济工作会议认为，我国经济运行主要矛盾仍然是供给侧结构性的，并提出要在“巩固、增强、提升、畅通”八个字上下功夫。明年在深化供给侧结构性改革的过程中，落实好这“八字方针”的要求将成为提升经济发展质量的重要一步。

中央经济工作会议提出，要巩固“三去一降一补”成果，推动更多产能过剩行业加快出清，降低全社会各类营商成本，加大基础设施等领域补短板力度。

数据显示，今年以来，随着“三去一降一补”的推进，钢铁、煤炭、水泥和平板玻璃行业运营情况明显好转。今年前8个月，钢铁、煤炭、水泥、平板玻璃行业实现的利润分别增长80%、17%、150%、41%。

“‘三去一降一补’取得了初步成果，在此基础上把成果巩固好，才能够把更多的精力放在传统产业升级、新兴产业发展和高新技术跟进上。”中央党校（国家行政学院）研究员张春晓说。

增强微观主体活力，发挥企业和企业家主观能动性，建立公平开放透明的市场规则和法治化营商环境，促进正向激励和优胜劣汰，发展更多优质企业，是中央经济工作会议在“增强”方面的具体要求。对此，张春晓表示，提升供给水平是供给侧结构性改革的重要内容，加大供给力度的重心要落在微观主体上。必须要让微观主体中的要素发挥出大的作用，特别是要激发企业和企业家的主观能动性。

保障权益是增强活力的重要前提之一，尤其是对于民营企业来说，保障合法权益，让企业安心成长至关重要。专家表示，民营企业已成为经济发展中市场主体和企业家精神的重要发源地。要站在经济社会发展全局的高度，充分认识民营经济的重要作用，充分认识做好民营经济工作的重要意义，进一步增强责任感和紧迫感。

在“提升”方面，中央经济工作会议提出，要提升产业链水平，注重利用技术创新和规模效应形成新的竞争优势，培育和发展新的产业集群。

工信部资料显示，我国制造业覆盖了国际标准行业中制造业大类所涉及的24个行业组、71个行业和137个子行业，成为全球制造业体系最为完整的国家之一。但在部分产业链条中的某些环节依然要依赖进口。专家认为，在推动经济高质量发展的当下，提升产业层次，尤其是解决关键技术受制于人的问题迫在眉睫。

“要想实现经济可持续，就要延伸产业链，优化价值链。全面构建创新链。”张春晓说，要提升产业链的水平，必须深挖产业链每个节点的价值，在此基础上向新产业集群迈进。

北京大学城市与环境学院教授王缉慈表示，经济的竞争，在某种程度上是集群的竞争，企业的成功在某种程度上是它所在的集群的成功。“集群降低成本的效应在中国体现得很充分，但是促进创新的效应在中国还没有很好地体现出来。通过先进制造业的创新集群来促进中国的产业升级、技术创新，是促进中国成为创新型国家很重要的一步。”王缉慈说。

巩固、增强、提升，都是为构建强大的市场和产业基础做准备。中央经济工作会议提出，要畅通国民经济循环，加快建设统一开放、竞争有序的现代市场体系，提高金融体系服务实体经济能力，形成国内市场和生产主体、经济增长和就业扩大、金融和实体经济良性循环。

“畅通主要是在生产关系上发力。要坚持放管结合，优化营商环境，打通实体经济与金融服务之间的梗阻，提升经济社会的运行效率。”张春晓表示。

“2019年的中国经济任重道远，新的一年我们需要保持定力，继续坚持高质量发展，提升自主研发创新能力，加强国际交往和合作，深化改革、扩大开放，着力激活民营企业的活力。”中国社科院财经战略研究院副院长、研究员李雪松说。

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