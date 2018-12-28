上海：知名电商龙头齐聚 打造“全球电子商务中心城市”

上海电商企业的蓬勃发展态势，部分得益于城市决策者对创新业态的支持。

上海市商务委员会副主任刘敏近日接受人民网记者采访时指出，2017年上海实现电子商务交易额2.4万亿，连续6年保持20%以上高速增长，电商交易规模继续保持全国最大。

带着规模与增速上的优势，途虎养车、找钢网、1药网、盒马鲜生等上海电商，正在为这座城市书写新名片，推动它迈向“全球电子商务中心城市”的长远目标。

积极优化营商环境 “一张发票”背后的创新探索

上海电商发展成果令人瞩目的同时，也不免引发追问：为什么这些企业选择了上海？

刘敏认为，政策环境是新业态落地上海的重要原因，“上海电商发展的一个重要特点是，在企业发展的过程中，政府各部门非常重视营商环境的建设。”

她举了第一张电子发票的例子。2010年前后，随着网络购物业务量不断增大，电商企业需要发票的数量迅速激增，传统纸质发票成本高、效率低的缺点在电子商务领域凸现出来。

“电商企业的需求是，能尽早开出电子发票。为此我们商务委和市税务局多次召开研究会议，最终在多部门协同努力之下，上海在2013年11月开出了第一张电子发票，首批四家企业开始开具电子发票。”刘敏表示，这个关于电子发票的小小改革，正是上海市政府努力适应市场变化、创新工作机制的精神体现。

在政策层面上，早在2010年，上海就提出将电子商务作为转变发展方式和加快国际贸易中心建设的重要抓手，建市级层面的推进协调机制。

2010年1月，时任上海市委副书记、市长的韩正亲自批示，上海成立“全市电子商务发展联席会议机制”，由包括市商务委、发改委、经信委、工商税务海关监制等26个政府职能部门组成全市电子商务发展联席会议，共同推进电子商务的发展。

在上海，政策为新业态让步的案例时常发生。盒马鲜生在上海落地之前，曾带来监管上的“困境”：一家超市，融合了餐饮、超市和网络订餐三种业态，而对于这种三种业态合一的新零售，应该以何种审查标准来发证，上海当时并没有统一的规定。

最终，抱着能办尽办、开放包容的态度，上海杨浦区率先发出了融网络订餐、传统餐饮、食品销售于一体的“三合一”食品经营许可证，支持这一创新业态落地。

“作为中国的经济中心，上海的创业天性被释放得很早。”途虎养车COO胡晓东表示，“而且在上海，与电子商务发展相关的各主管部门在金融、人才、政策等等方面，都推出了一系列帮助我们创业者发展的政策。”

胡晓东举例介绍，在途虎养车发展的过程中，上海市多个政府部门领导曾到途虎调研，在优化营商环境、优秀人才保障、科研项目申请等方面，听取企业的意见，回应企业的关切。

在上海电子商务大发展的同时，刘敏指出，2011年上海就成为“国家电子商务示范城市”。她强调：“上海承担着国家许多战略、任务先行者的角色，同时也努力优化营商环境，所以企业家愿意在这里探索更多的消费场景、服务场景，用新技术使效率、成本这两个经济发展最核心的问题得到更好的解决。”

推动知名企业聚集 打造 “全球电子商务中心城市”

根据全市电子商务发展联席会议2017年审议通过的《上海市电子商务发展“十三五”规划》，上海电子商务的未来发展计划包含“1个目标、2个阶段、4大任务、19项举措”。

“1个目标是指，到2030年，上海要建设成为高端要素集聚、产业生态完善、创新应用广泛、服务功能突出、规则话语权强、具有全球影响力的电子商务中心城市。”陈晓明介绍，具体而言，到2020年要实现近期目标——建成具有全球影响力的电子商务中心城市基本框架，全市电子商务交易额稳步增长，力争达到4万亿元。

此外，规划中的4大任务分别为：打造全球一流的电子商务发展生态系统、电子商务促进产业转型升级和服务民生、提升电子商务开放发展水平、加强政府服务管理模式创新。

刘敏指出，营造良好的市场环境、设计合理的制度安排，都是为了电子商务企业能够在上海这样一个创新引领的城市发展得更好。她表示，“希望上海的企业能抓住机遇、做大做强，也希望全国乃至全球的电子商务领军企业能来到上海，借力发展。”

而对于途虎养车、找钢网等上海本土孕育的电商企业，也正在上海良好的环境和制度下，迅速发展壮大。

根据第三方机构的权威数据，途虎养车目前注册用户超过3000万，遥遥领先于其他竞争对手。知名咨询机构艾瑞咨询曾指出，途虎养车为汽车后市场“第一梯队的唯一企业”。

2016年，途虎养车被评为“上海市电子商务示范企业”。2018年，途虎养车通过上海市车后服务标准化试点验收，形成了涵盖门店服务、轮胎更换、深度养护、车品安装等方面的91项企业标准，将汽车后市场标准化服务推向新的高度。

除了积极支持途虎养车等本土优秀电商企业快速成长，目前，上海也在积极促进大企业聚集。

眼下，麦德龙、家乐福等国际知名企业已经在上海自贸试验区设立亚太电商总部和跨境电商总部，支付宝总部迁至上海浦东。下一步，上海市商务委员会将推动微软创投加速器、阿里巴巴创新中心、甲骨文数据中心在上海落地。

陈晓明表示，希望上海的电商企业能积极总结推广优秀的商业模式，把新技术应用于内部运营、体制管理、提升效率的经验，在国内和国际上进行更好地传播。

(责编：岳弘彬、曹昆)